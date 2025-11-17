礁溪鄉代涉為應召站探詢臨檢 收賄8.7萬元遭訴

（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）宜蘭縣礁溪鄉張姓鄉民代表涉嫌向警方探詢臨檢動向，讓應召集團得以規避查緝，業者則提供飯店1股公關股，張男共收受新台幣8萬7000元分紅賄款，檢方偵查後，追加起訴張男。

宜蘭地檢署今天透過新聞稿表示，檢察官郭庭瑜日前指揮宜蘭縣政府警察局等單位，破獲礁溪鄉某飯店經營的跨國人口販運應召集團，此案已於9月24日偵結起訴，經檢察官持續向上溯源，查出張男涉嫌收受賄賂，向法院聲請羈押禁見獲准。

追加起訴書指出，張男仗勢鄉民代表身分，與警政人員往來密切，藉機協助應召業者探詢警方臨檢、查緝等動向，使應召集團得以規避查察，應召業者為酬謝張男，提供張男某飯店1股公關股，張男並在今年2月26日、3月26日、4月26日，按月收受2萬8000元、4萬6000元及1萬3000元分紅賄款。

全案於10日偵查終結，檢察官認定張男收賄事證具體明確，涉犯「貪污治罪條例」公務員對於違背職務行為收受賄賂，及刑法容留、媒介性交易等罪嫌；陳姓、游姓及張姓應召集團業者則涉犯「貪污治罪條例」對於公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌，依法追加起訴張男及業者共4人。（編輯：方沛清）1141117