礁溪鄉元旦升旗典禮 備115台腳踏車供抽獎

記者林坤瑋／宜蘭報導

為迎接二０二六年到來，礁溪鄉公所於一一五年一月一日上午八時在礁溪國小操場，舉辦元旦升旗典禮活動，鄉長張永德將帶領各界代表及鄉民朋友們齊唱國歌向國旗致敬，共同展現團結及愛護中華民國的心，歡慶中華民國一一五年元旦。

今年升旗典禮別於以往，公所精心規劃，活動除邀請宜蘭高商儀隊高舉國旗開場外，特別安排蔡佳麟、麗小花、蘇宥蓉等三位歌手現場演唱為活動增添光彩，為鼓勵民眾共襄盛舉，前三千二百位參加民眾可得一份小禮物（有升旗紀念帽、小國旗、旅行袋、礦泉水、摸彩券、輕便雨衣等），現場另備有一一五台腳踏車及各項豐富獎品供參加民眾抽獎，未抽到獎項，可憑存根聯兌換運動毛巾一條。