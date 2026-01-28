礁溪鄉大掃除 鼓勵動起來

宜蘭縣礁溪鄉公所昨（廿八）日上午在礁溪市區道路辦理年終大掃除掃街活動，鼓勵民眾、志工及機關團體進行環境清理整頓及清除髒亂點等工作。農曆新年將至，廢棄物排出需求增加，公所清潔隊籲請民眾於新的一年持續做好垃圾分類，並配合宜蘭縣分日分類回收政策，將資源回收與源頭減量落實於日常生活。同時推動減塑行動，鼓勵市場攤商不主動提供一次性塑膠袋、推廣蔬果裸賣，並宣導循環容器使用，共同營造礁溪鄉永續環保的宜居生活環境。

礁溪鄉長張永德表示，農曆新年將至，希望鄉民除了整理居家環境之外，也邀請大家一起維護社區整潔，共同為礁溪環境盡一份心力，也感謝社區環保志工、環保志工協會及河川巡守隊平時在礁溪環境清潔上的付出。

公所響應宜蘭縣年終大掃除活動，結合三民、林美、光武、匏崙、吳沙、大忠及環保志工協會等各小隊志工、白雲河川巡守隊及國防部軍備局生產製造中心第二○二廠等超過一七○人參與掃街活動，藉由年終大掃除的宣導，邀請民眾進行住家裡裡外外的環境清潔，乾乾淨淨迎接新的一年，讓返鄉遊子及來到宜蘭的遊客，也能感受公所對環境整潔的用心。

在上午掃街活動結束後，公所特別與環保局共同辦理「環保志工年終訓練暨績優志工表揚餐敘活動」，以慰勞環保志工一整年的辛勞付出，計有廿七位志工接受表揚，並獲頒環保局或公所獎狀及公所獎品一份。