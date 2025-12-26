礁溪鄉新增９處垃圾車定時定點（專區）收運

提供無法配合夜間收運民眾傾倒垃圾，礁溪鄉明年一月十二日起新增九處垃圾車定時定點（專區）收運服務。（礁溪鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為擴大為民服務，提供無法配合夜間收運民眾傾倒垃圾之另一個選擇，礁溪鄉公所將於明年一月十二日起新增九處垃圾車定時定點（專區）收運服務，以符合環境部大力推動定時定點收運環保政策及民眾清運需求。

增加九處定時定點（專區）收運，由一輛垃圾車及一輛資源回收車執行收運服務，每處據點停留二十分鐘。鄉長張永德表示，垃圾清運與鄉民生活息息相關，既有五條沿線收運不變，新增九處定時定點（專區），總計達十一處收運服務。九處地點為龍潭國小、漳福廟、三興宮、四城火車站、天農廟、社福大樓、成功新村、猴洞坑及慈天宮。