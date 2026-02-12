礁溪鄉立幼兒園設施設備啟用 歲末祝福

礁溪鄉立幼兒園教學大樓設施設備改善工程啟用，同時讓幼童感受節日的氛圍辦理歲末祝福活動。（礁溪鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

礁溪鄉立幼兒園教學大樓設施設備改善工程竣工，為讓幼童歡喜開心使用新設備，使家長感受幼兒園對教學環境改善的用心，營造溫馨的優質環境，十二日舉辦設施設備啟用典禮，同時讓幼童感受節日的氛圍，活動以新年律動在感恩與祝福的溫馨情境中，讓幼童開心快樂的學習並瞭解節日的意義。

鄉長張永德表示，十二日是幼兒園一個重要的日子，不只是硬體設備的提升，更是教育質量的躍進，為提升教學品質透過鄉公所及幼兒園的努力規劃爭取，得到國教署認同補助經費外，更要感謝重視幼兒教育的礁溪鄉民代表會對於改善老舊設施設備經費的全力支持與相挺得以讓本工程順利完成，順應現今教學趨勢，提供幼童最棒最優質的環境，希望孩子能在幼兒園～「快樂學習、健康成長」。

同時透過此次活動，讓關心幼童教育的家長們能進園參觀與瞭解幼童的學習環境，在此優質的環境中學習探索，健康快樂的成長茁壯；鄉長張永德也在新年節慶即將到來之前發送馬年幸運紅包，祝福每位幼童新的一年天天開心。