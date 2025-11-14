礁溪鄉長盃拉密大賽長者動腦又動手

宜蘭縣礁溪鄉公所與蘭陽仁愛之家團隊攜手辦理「第四屆礁溪鄉鄉長盃拉密大賽」決賽，礁溪鄉長張永德親自出席。（圖：礁溪鄉公所提供）

▲宜蘭縣礁溪鄉公所與蘭陽仁愛之家團隊攜手辦理「第四屆礁溪鄉鄉長盃拉密大賽」決賽，礁溪鄉長張永德親自出席。（圖：礁溪鄉公所提供）

為推動高齡友善社區並落實失智症預防觀念，宜蘭縣礁溪鄉公所與蘭陽仁愛之家團隊攜手辦理「第四屆礁溪鄉鄉長盃拉密大賽」決賽，於昨（十四）日在蘭陽仁愛之家活動中心三樓盛大舉行，礁溪鄉長張永德親自出席。活動邀請執行長妙志法師、各社區理事長及多位長者共同參與，現場氣氛熱絡、笑聲不斷。

礁溪鄉公所表示，舉辦拉密大賽的目的，不僅是競賽，更希望促進長者之間的人際互動與學習交流，培養彼此尊重與合作的精神。同時，也鼓勵長輩將所學帶回家庭，與家人共享遊戲樂趣，創造跨世代互動的溫馨時光。

廣告 廣告

此次活動圓滿落幕，長者們不僅收穫了榮譽與喜悅，更在輕鬆愉快的氛圍中達到健康促進與延緩失智的目的，展現礁溪鄉「樂齡、健康、活力」的美好願景。

礁溪鄉自一一○年起推動拉密桌遊進入社區，結合長者日托及健康促進課程，期望藉由遊戲讓長輩「動腦、動手又動心」。根據國民健康署研究指出，多動腦、多社交是預防失智的重要方法，拉密遊戲因需靈活思考、策略運用及與他人互動，能有效訓練長者的邏輯思考與專注力，並增進社交關係。

此屆比賽吸引來自雲水日托站及全鄉十八個社區發展協會約一九○位長者報名參與。比賽過程中，參賽者全神貫注，展現豐富經驗與智慧。除個人賽外，另設有多項社區團體獎項，包括「卓越表現獎」、「活力四射獎」、「團隊精神獎」等，充分展現各社區的凝聚力與創意。