礁溪青農吳啟銘勇奪全國冬片茶冠軍 代理縣長林茂盛授匾表揚

礁溪青農吳啟銘(左一）以得獎冠軍茶邀所有來賓品嚐。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

第二十屆全國冬片茶製茶評鑑由南投縣名間鄉公所主辦，活動於十二月四、五兩天在獅子頭山製茶廠舉行，來自全國四十位優秀茶農同場較技。今年競賽以四季春品種為原料，宜蘭縣礁溪鄉年僅二十八歲的青農吳啟銘在激烈競爭中脫穎而出，奪下冠軍。

本次評鑑採包種茶工法，從日光萎凋、靜置萎凋、攪拌、發酵到炒菁與乾燥，每道工序皆高度考驗技術。青農吳啟銘表示，他是果農三代原以水果產業為主，八年前轉投入茶產業，加入礁溪鄉農會茶葉產銷班精進技術，目前專注種植青心烏龍，茶園面積約三點三公頃，此次為他首次參加全國冬片茶競賽，他表示會從果園投入製茶真主要是看到果園需要人力非常多，而製茶產業在自動化採剪作業下可以節省不少人力，因此投入製茶，但宜蘭氣侯和南投等山區比起來困難很多，這也是最大挑戰，只要細心觀察加上AI幫忙就能做出好茶。。

代理縣長林茂盛親自授匾祝賀，肯定吳啟銘以年輕之姿勇奪全國冠軍，為宜蘭茶產業樹立典範。他表示，此項榮耀不僅證明宜蘭茶的優質風味，也展現青年農民在專業技術上的堅持與創新，是本縣茶產業不斷精進的象徵。

宜蘭縣政府表示，未來將持續協助茶農提升技術、推動品牌、通路與體驗行銷等策略，強化「宜蘭茶」在全國市場的能見度，帶動茶產業邁向更高層次發展。