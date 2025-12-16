礁溪馬拉松 驚爆夫代妻跑醜聞

宜蘭縣礁溪溫泉馬拉松驚爆重大違規醜聞，今年10公里健跑組女子組竟出現丈夫代跑、妻子領獎的誇張情節，2對夫妻涉嫌互換、集中感應晶片代跑，分別奪得第2、3名，引發慢跑界譁然。大會16日查證屬實火速除名，除追回獎盃與獎品，更對違規選手及代跑者祭出禁賽1年，並把名單通報其他賽事主辦單位。

礁溪溫泉馬拉松已舉辦逾10年，被視為國內「6大跑步旅行馬拉松」之一，今年12月13日開跑，吸引4500人報名參加。不料，賽後主辦單位接獲檢舉，指出10公里健跑組女子組出現代跑情況，有選手與丈夫互換晶片冒用成績領獎，甚至有夫妻晶片都集中在丈夫身上一路代跑取巧。

大會昨證實已完成調查，女子組第2名李莉芳實際由丈夫莊維祥代跑，第3名蕭靜雯由丈夫賴正雄代跑，2人均被取消資格、名次遞補，相關處分已公告官網，調查更發現，其中1組因晶片資料顯示夫妻「同一時間衝線」，露餡成為鐵證。

大會發布公告指出，宣布違規選手30123李莉芳、30106蕭靜雯除名，並由高雅琪、吳意馨遞補第2、3名。除禁賽1年外，違規名單將提供其他賽會參考，已發出的獎盃與獎品全數追回，並重新製作獎盃寄給真正得獎跑者，相關損害也將依法求償。

事件曝光後，慢跑界怒火全面炸鍋，「跑個步也要做假」、「能不能好好跑步，不要占用別人排名」、「以後抓到代跑直接罰重金」，更有無辜選手憤而指出，自己跑進總排名卻因作弊被擠掉名次，「我跑50分鐘、很努力卻錯過頒獎」，痛批這場比賽真實上演代跑鬧劇。