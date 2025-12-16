礁溪馬拉松2夫妻檔作弊奪2、3名 大會禁賽1年、通報名單

礁溪溫泉馬拉松已舉辦逾10年，被視為國內「6大跑步旅行馬拉松」之一，今年12月13日開跑，吸引約4500人報名參加。（礁溪溫泉馬拉松大會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣「礁溪溫泉馬拉松」驚爆重大違規醜聞！今年10公里健跑組女子組竟出現丈夫代跑、妻子領獎誇張情節，2對夫妻涉嫌互換晶片、集中代跑，奪得第2、3名，引發跑界譁然。大會查證屬實後火速除名，除追回獎盃與獎品，更對違規選手及代跑者祭出禁賽1年重罰，並將名單通報其他賽事主辦單位，嚴格杜絕此類行為。

礁溪溫泉馬拉松已舉辦逾10年，被視為國內「6大跑步旅行馬拉松」之一，今年12月13日開跑，吸引約4500人報名參加。不料賽後即接獲檢舉，指出10公里健跑組女子組出現代跑情形，有選手與丈夫互換晶片，冒用成績登上頒獎台，甚至有夫妻「雙晶片集中在丈夫身上」一路代跑取巧。

大會今證實，調查已完成。女子組第2名李莉芳實際由丈夫莊維祥代跑，第3名蕭靜雯則由丈夫賴正雄代跑，2人均被取消資格、名次遞補，相關處分已公告於官網。調查更發現，其中一組因晶片資料顯示夫妻「同一時間衝線」，當場露餡，成為鐵證。

大會查證屬實後火速除名，除追回獎盃與獎品，更對違規選手及代跑者祭出禁賽1年重罰。

大會隨後在臉書發布公告，完整還原真相，宣布違規選手30123李莉芳、30106蕭靜雯除名，並由高雅琪、吳意馨遞補第2、3名。除禁賽1年外，違規名單將提供其他賽會參考，已發出的獎盃與獎品全數追回，並重新製作獎盃寄給真正得獎跑者，相關損害也將依法求償。

事件曝光後，網友怒火全面炸鍋，「跑個步也要做假」、「能不能好好跑步，不要佔用別人的排名」、「以後抓到代跑直接罰重金」。更有無辜選手憤而發文指出，自己跑進總排名卻因作弊被擠掉名次，「我跑50分、很努力，卻錯過頒獎」，痛批這場比賽「真實上演代跑鬧劇」。

