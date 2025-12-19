礁溪115年元旦升旗 歡迎共襄盛舉

宜蘭縣礁溪鄉公所舉辦「一一五年元旦升旗典禮活動」，礁溪鄉長張永德歡迎鄉親朋友一同前來共襄盛舉。（圖；礁溪鄉公所提供）

▲宜蘭縣礁溪鄉公所舉辦「一一五年元旦升旗典禮活動」，礁溪鄉長張永德歡迎鄉親朋友一同前來共襄盛舉。（圖；礁溪鄉公所提供）

為迎接二O二六年到來，礁溪鄉公所於一一五年一月一日上午八時在礁溪國小操場，舉辦「一一五年元旦升旗典禮活動」，礁溪鄉長張永德將帶領各界代表及鄉民朋友們齊唱國歌向國旗致敬，共同展現團結及愛護中華民國的心，歡慶中華民國一一五年元旦。

礁溪鄉長張永德表示，在新年的開始，希望透過升旗活動營造礁溪幸福好所在的形象，元旦升旗活動不僅是臺灣迎接新年的特有活動之一，同時有越來越多報名民眾，將元旦升旗作為親友之間相約跨年後第一天聚會場合，希望讓參加民眾在二O二六年第一天達到走出健康、走出好采頭，展現這座城市的活力與正能量，迎接充滿希望的二O二六年。

今年升旗典禮別於以往，公所精心規劃，活動除邀請宜蘭高商儀隊高舉國旗開場外，特別安排蔡佳麟、麗小花、蘇宥蓉等三位歌手現場演唱為活動增添光彩，為鼓勵民眾共襄盛舉，前三二00位參加民眾可得一份小禮物有升旗紀念帽、小國旗、旅行袋、礦泉水、摸彩券、輕便雨衣等，現場另備有一一五台腳踏車及各項豐富獎品供參加民眾抽獎，未抽到獎項，可憑存根聯兌換運動毛巾一條，且當日國小地下停車場上午七-十二點完全免費提供停車，歡迎鄉親朋友一同前來共襄盛舉。