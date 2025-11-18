礦場開採衝擊山林 宜蘭礦石特別稅明年將重新檢討

宜蘭縣礦石開採今年開採量達114萬餘公噸，特別稅收入約3676萬元。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣礦石開採主要集中在蘇澳鎮與南澳鄉，依《宜蘭縣礦石開採特別稅自治條例》每公噸課徵30元特別稅，今年開採量達114萬餘公噸，特別稅收入約3676萬元。礦場開採對環境與部落影響引發縣議會高度關注，議員們要求提高稅率、建立地方回饋金制度並加強稽查。縣府則回應，特別稅自治條例將於2027年1月到期，明年重新訂定時會將調整納入討論。

今在議會專題「宜縣礦石開採及課稅之現況」報告中，縣府工旅處指出，宜蘭目前共有22家礦業，包含大理石、白雲石、瓷土、滑石、金、銀、水晶、硫磺、銅礦等九大類，其中大理石與白雲石為主要採掘項目，多作為水泥原料。財稅局補充，特別稅自101年起徵，從每噸5元逐步提高至目前30元，但仍低於花蓮的50元標準。

國民黨議員游吉祥質疑，南澳是最大開採地區，縣府稽查是否確實？並指30元與花蓮仍有差距，宜蘭仍有調整空間。他強調礦場影響山坡地甚鉅，資訊應更公開透明，作為部落諮商依據。

無黨籍議員陳福山則關注原住民族權益與道路受損問題，質疑30元是否足以負擔道路維修，並要求揭露業者回饋金狀況。議員孫湯玉惠指出，礦業開採擾動山林、河川與地形，風災後地貌改變應有監測，粉塵也影響周遭居民，回饋金機制勢必得重新檢討。

對此，財稅局表示，目前沒有回饋金制度，但明年修法時可納入討論；工旅處則說明，縣府對案件會嚴審，但稽查權屬中央，縣府僅能陪同稽查，未來將尋求更多法令授權以強化主動稽查能力。

