礦工下班回家遇死劫！俄無人機炸烏克蘭巴士 至少12死

烏克蘭能源部長指控俄羅斯無人機襲擊了烏克蘭東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州一輛載有礦工的巴士，造成至少12人死亡。

俄國無人機攻擊烏克蘭一輛巴士，造成至少12人死亡。（圖／美聯社）

據半島電視台等外媒報導，警方稱，襲擊發生在捷爾尼夫卡市。烏克蘭國家緊急情況部門發布的影片顯示，一輛巴士被燒毀，車窗破碎，偏離了道路。

能源部長丹尼斯·什米加爾1日在Telegram上發文證實消息，「今天，敵人對第聶伯羅地區的能源產業工人發動了蓄意而有針對性的襲擊。造成12名礦工死亡，另有7人受傷。」

能源公司DTEK在聲明中表示，死傷者皆為該公司下班回家的員工。

週日稍早，地區官員表示，俄羅斯空襲了東南部城市扎波羅熱的一家婦產科醫院和一棟公寓大樓，造成至少9人受傷。然而就在襲擊發生前幾天，美國總統川普表示，俄羅斯總統普丁已同意暫時停止對烏克蘭首都基輔和其他城市的襲擊。

上個月，俄羅斯和烏克蘭與美國在阿布達比舉行了三方會談，預計本月將舉行第二輪會談。美國持續施壓，要求結束這場持續近四年的戰爭。

烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，將於4日開始第二輪會談。

