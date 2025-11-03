礦工兒子教育基金會「SOL RUN」公益路跑 千人響應點燃愛與希望

▲ 2025 1st SOL RUN 點燃愛與希望」公益路跑活動。

【記者 陳姿穎／台北 報導】由財團法人礦工兒子教育基金會主辦，台灣鐵人運動協會、中華先天能量創意養生學會、大湖獅子會、香園紀念教養院、希望基金會、新北市馬拉松協會永和慢跑俱樂部、台灣全人健康暨急救長照教育促進協會、台北市流行時尚藝術協會、中華民國運動與休閒協會、 台北市政府體育局、寰宇電台、台北市健寶國際同濟會、社團法人馨懷全人關懷協會所協辦的「2025 1st SOL RUN 點燃愛與希望」公益路跑活動，於11月1日在台北市馬場町紀念公園圓滿落幕，吸引逾千名跑友及眾多民眾共襄盛舉，現場洋溢著愛與活力。

礦工兒子教育基金會自2003年成立以來，以感恩惜福的精神與永不放棄的理念，致力協助失依與弱勢學子，至今已頒發逾2,300萬元獎助學金，幫助超過13萬人次學子持續學業、實現夢想。本次活動賽事分為3公里、5公里（含兒童組）、10公里與15公里等四組，鼓勵全民從親子共跑到自我挑戰，在汗水中一同點燃希望。

▲礦工兒子教育基金會感謝各界熱心單位的協助與支持，讓公益能量不斷延續。

活動以「小手牽大手，用生命影響生命」為主題，特地邀請衛福部北區兒童之家20位育幼院生與香園教養院20位身心障礙院生攜手，完成極具意義的「希望組」路跑。基金會創辦人蔡合城董事長表示，這場路跑不僅是運動，更是一場深具意義的社會參與，旨在把愛與希望傳遞給需要幫助的人，並承諾讓孩子的未來不再被經濟困境所絆倒。

為彰顯生命力量，活動特別邀請全盲跑者「台灣阿甘」張文彥、獨臂勇士蕭潮樑、以及聽障跑者施宏奇等生命鬥士共同領跑。同時，董事長樂團主唱「吉董」也以音樂號召群眾，用實際的腳步傳遞愛心，共同呼應了「每跑一公里，都是對孩子未來的承諾」的主旨。現場除路跑外，亦規劃表演舞台與園遊會攤位，內容豐富多元，包括美食伴手區、生活用品區、經絡放鬆區及山達基志願牧師服務團隊等，讓民眾在休閒娛樂中也能放鬆身心、感受公益與關懷的溫度。

▲活動特別邀請全盲跑者「台灣阿甘」張文彥、獨臂勇士蕭潮樑、以及聽障跑者施宏奇等生命鬥士共同領跑。

基金會統計，本次活動總計吸引1,020位跑友報名，現場湧入逾兩、三千名民眾共襄盛舉。蔡合城董事長於活動總結時表示，期盼透過這場充滿愛與能量的公益盛會，讓更多人看見弱勢孩子的勇氣與潛力，並共同跑出一條通往希望的道路。他強調：「讓愛流動，夢想起飛，這正是我們最大的初衷。」基金會表示，本次的完賽禮是活力小礦，把你的零錢投進小礦鋪滿，幫助育幼院學童及抗癌小鬥士與身心障礙孩子開採夢想，2026年4月18日，第19屆「點燃愛與希望頒獎大會」，將於台北科技大學宏裕科技大樓 B1 國際會議廳舉辦，我們將一起打開這些裝滿愛的小礦鋪滿,把愛心回捐進來，讓每一顆勇敢的心都能被看見被鼓勵。

基金會感謝各界熱心單位的協助與支持，讓公益能量不斷延續。贊助單位有：綠悠活企業有限公司、湧鑫紡織科技開發有限公司、優維特Your Vita保健食品、天渼堂、酉福苑能量會館、焦糖楓、東南銘版有限公司、寶礦力水得、永慶房屋、台北雙園扶輪社、i99 咖啡、國策顧問紀政女士、亞洲棒球總會彭誠浩會長、青蒿診所、瑋宸管理顧問有限公司（星悅學院）、華電聯網股份有限公司、沈默是金開發企業有限公司、吳哥國際醫療公益、群賢閣蔬食精緻料理、慈恩園生命紀念館、曼時歐陸食材股份有限公司、黑沃咖啡、耕建築、愛之味、財團法人台北市艋舺龍山寺、新北市游輝宂議員服務處、南僑油脂事業股份有限公司、杏昌生技股份有限公司、松山慈祐宮、博克多跑步銀行、陳錦錠議員、張智倫立委、林杏兒議員、台灣設計研究院慈祐宮、博克多跑步銀行、陳錦錠議員、張智倫立委、林杏兒議員、台灣設計研究院。（照片記者陳姿穎翻攝）