礦工噴花露水 吳永吉新歌揭辛酸

董事長樂團主唱吳永吉（Kiat Taáng）發行首張個人台語專輯《褪褲laán的兄弟》，用音樂創作分享人生故事。55＋的他表示：「以前只想離開瑞芳這個地方，現在卻想搬回這個家。從孩子的新生、媽媽的離開、爸爸的衰老，讓我對人生有不同的看法。」

這次新歌主題嚴肅，卻是礦工真實寫照，由於礦工的主要職業病是塵肺症，無法完全治癒，所以90歲的老爸幾乎沒有朋友，同期的親友幾乎都已經離世，歌曲〈嗽〉就由此誕生。

專輯同名歌曲〈褪褲laán的兄弟〉則是有一次在猴峒礦工文史館發現明星花露水，老礦工們才慢慢說出，以前支援礦災救援，因為礦道坍方多日，救援不易，屍體在隧道好幾天，屍臭味很重，為了挖出同袍的屍體，工人身上噴滿了明星花露水來壓味道，就算壓不過屍臭味，但為了兄弟，還是要拚命的去把屍塊撿回來，這應該是老礦工們一輩子忘不掉的味道。