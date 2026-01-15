示好？菲突宣布1/16起陸客免簽 但限馬尼拉、宿霧機場入境

菲律賓外交部今宣布，從16日起，對持大陸普通護照的旅客，實施免簽入境政策，最長可停留14天。消息一出，立即引發大陸網友熱議，但看法兩極，有人認為便利許多，但也有人表示長灘島周邊機場未包括在內，非常可惜。

菲律賓宣布對陸客免簽。（示意圖／Pexels）

陸媒《財聯社》報導，根據菲律賓外交部指出，該免簽政策僅適用於旅遊及短期商務目的，且「14天停留期限不得延長」，同時嚴禁從事工作或長期居留。政策有效期暫定一年，至2027年1月止。

不過，免簽入境設有明確限制。菲方規定，陸客僅能經由馬尼拉機場與宿霧機場入境，其他熱門旅遊地機場如長灘島、薄荷島，暫不適用。此外，旅客仍須符合多項入境條件，包括護照有效期至少6個月、保有足夠空白頁，並出示已確認的住宿訂單與回程或續程機票。

廣告 廣告

報導引述網友表示支持，對短途旅遊相當便利，「14天對度假來說完全夠用，看到消息就想訂機票了。」不過也有網友擔心治安問題，「之前就聽說有治安事件，現在免簽後會不會更亂？」也有人憂心旅遊人潮暴增，影響當地旅遊品質。

延伸閱讀

台積電2025年第四季EPS 19.5元 全年狂賺逾6個股本再攀頂

張瀞文/4兆美元對決：Google挑戰輝達 AI權力正在易手

路透：陸報關行被告知輝達H200晶片不准入境