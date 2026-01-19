示威女頭卡密麻彈丸！伊朗血腥鎮壓後 人們見面都含淚「像被殭屍攻擊」

編譯張渝萍／綜合報導

德黑蘭熱鬧的街道與購物人潮，被黑衣鎮暴警察與狙擊手取代；還有家屬正在籌錢贖回在示威中被政府狙殺的家人遺體。伊朗歷經三周全國性大型示威，在政府血腥鎮壓下，抗議活動已幾乎平息。德黑蘭政府聲稱示威死亡人數約5000人，然而人權團體預估實際數字恐介於1.2萬至1.5萬之間。

一名伊朗人說：「所有人都很悲傷，只要一見面，眼眶就會含著淚。情況越來越糟，人們表面上看起來過著正常生活，但我們就好像被殭屍攻擊過一樣。」

德黑蘭血腥鎮壓後讓伊朗人身心受創。（圖／翻攝自X平台 @EYakoby）

抗爭後只剩鎮暴警察、國家宣傳與恐懼

《金融時報》18日報導，示威被鎮壓後，街道被鎮暴警察佔滿，街頭留下抗爭的痕跡。像是被燒得焦黑的巴士、巴士上政府懸掛的橫幅：「這你們稅金買單的」，都是政府特意留下，警告國家動亂損失都是民眾造成的。

政府展開殘酷的實彈鎮壓行動，大量射殺示威者，讓持續數周、因不滿經濟問題而爆發的反政府示威戛然而止。

人權團體估計死亡人數應介於12000至15000人之間；然而，政府18日聲稱死亡人數約5000人，其中包含500名安全部隊人員。德黑蘭政府反批這些死傷慘況都是「恐怖份子」與「外部勢力」造成。

德黑蘭街頭充斥警察與伊斯蘭革命衛隊。（圖／翻攝自X平台 @clashreport）

這場自1979年伊斯蘭革命以來最嚴重的一波暴力事件，仍在德黑蘭各處留下清晰傷痕，即便示威看似平息，讓這座擁有一千萬人口的城市，籠罩在一種詭譎的寂靜之中。

當地可見許多商店雖已重新開門，卻門可羅雀；有能力的人趁著周末離開城市，其餘的人則選擇待在家中。已持續超過一周的網路封鎖的後果就是，日常生活難以回到正軌，混亂仍在。

政府在哈夫特－霍茲（Haft-Hoz）廣場這類抗議熱點周邊展示的強大武力，恐嚇示威者不得再掀起抗爭，也提醒人們即使示威已停止，幾乎沒有人相信生活能回到從前。

伊朗人：我們感到空虛、被拋棄

一名化名為莎拉的教師說：「我們甚至還無法開始思考恢復正常生活，我們感到空虛、被拋棄。這些抗議，是多年累積的絕望與憤怒所引發的。」

她說：「前方沒有簡單的道路。但我相信，我們一定會找到讓聲音被聽見的方法。」

目前，德黑蘭居民只能試著拼湊破碎的生活。50多歲、身形高瘦的艾哈邁德（Ahmad）從首都前往家鄉哈麥丹，參加一名堂兄的葬禮。他說，堂兄是在上週動亂最激烈時遭槍殺身亡。

他含著眼淚拿出手機，展示鋪滿鮮花的墓地照片，並回憶有數百人前來致哀。「我們下葬後，雨下得非常大，我覺得連老天都在哭泣。」

目擊者：我們就像被殭屍攻擊過

一名居住在歐洲、使用化名的伊朗人阿爾哈姆（Arham）向《歐洲新聞台》表示，他的姊妹的老公在關店時遭安全部隊以催淚瓦斯罐射擊，當時他還帶著孩子，並未參與任何示威活動。

催淚瓦斯罐擊中他的額頭與胸口，他隨即被送往醫院接受手術，至今仍未出院。

阿爾哈姆說：「抗議期間，我有一位摯友參加德黑蘭納爾馬克（Narmak）地區示威，他遭到槍擊，至今音訊全無，他的家人四處尋找仍毫無結果」。

在阿爾哈姆提供給《歐洲新聞台》的錄音中，他的姊妹在電話中表示：「所有人都很悲傷，只要一見面，眼眶就會含著淚。情況越來越糟，人們表面上看起來過著正常生活，但我們就好像被殭屍攻擊過一樣。」

目擊者：少女被槍殺、領屍體還得付巨額贖金

阿爾哈姆說，在他姊妹丈夫接受治療的那家醫院裡，「我親眼看到3名16至17歲的少女因槍傷身亡。」

他還表示，政府向死者家屬索取高額費用，才肯交還遺體以供下葬。他與其他人正在募款，協助德黑蘭一戶鄰居支付費用，領回女兒的遺體。

45歲的電工侯賽因（Hossein）在德黑蘭市中心的店鋪附近說：「我們都在等一件大事來拯救我們，但什麼都沒有發生，現在只剩下安靜、空蕩的街道，與世界隔絕，還有許多家庭失去了親人，被殺、受傷、被捕，或是被金屬彈丸射傷眼睛。」

Many of the murdered protesters in #Iran have been shot point-blank by members of the special police units of the Islamic regime. In this footage, members of these units capture a protester and execute him at close range in the middle of the street.#IranMassacre… pic.twitter.com/GM80o5Vueh — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 16, 2026

示威女子頭部卡密密麻麻彈丸

在X上，一名網友在貼文中分享X光片，聲稱「這兩張影像由一名在伊朗設拉子（Shiraz）納馬齊醫院（Namazi Hospital）工作的醫師傳出。影像顯示，一名女性示威者的頭部遭警察以霰彈槍鳥彈（birdshot）射擊後，所造成的嚴重傷勢。

網友貼出一名女性示威者受安全部隊霰彈槍攻擊後的慘況。（圖／翻攝自X平台 @BabakTaghvaee）

貼文指，該名女子已雙眼失明，目前仍處於昏迷狀態。並稱：「這些X光片揭露伊朗政權安全部隊對人民施加的恐怖與殘暴程度。正是這些安全部隊，至今已在全國各地至少殺害12000 名示威者。」

德黑蘭政府持續鎮壓、恐懼威脅

本周，位於德黑蘭西部、屬於富裕地區的卡吉廣場（Kaj Square）氣氛冷清陰鬱，安全部隊高度戒備。

不遠處的加爾布新城（Shahrak-e Gharb），知名咖啡連鎖品牌 Saedinia 的一家分店被貼上官方封條關閉。該連鎖店因在Instagram發文鼓勵民眾參與示威而遭勒令停業。

焚毀的巴士、消防車與救護車殘骸被留在原地，官方想以此做為國家宣傳，稱這是對「暴徒」的警告；政府也在德黑蘭市中心舉辦支持者集會，吸引了數萬人參與。

其中一條橫跨主要幹道的橫幅，讚頌「德黑蘭居民對抗猶太復國主義－美國恐怖主義的神聖團結」。

示威者不滿美國介入後又未出手

美國總統川普先前曾鼓勵示威者，並多次威脅將為保護抗議者而進行軍事干預。但最終並未出手，如今，示威者開始質疑自己究竟達成了什麼。

一名曾參與示威，且反對海外反對派、前國王之子巴列維的女性說：「海外反對派劫持了我們的抗議，否則，事情原本正在往前推進，我們或許能從政權那裡爭取到讓步。但暴力與鎮壓讓人們退縮，最後只留下死亡與破壞，什麼都沒有換到。」

伊朗全國性抗議越演越烈，民眾不畏政府血腥鎮壓，每夜都有大量人群湧上街頭。（圖／翻攝自X平台 @Inevitablewest）

相較之下，2022年的「女性、生命、自由」運動，最終促成女性在公共場合不再被強制戴頭巾；但這一次，多數示威者並沒有明確訴求，除了要求政權下台。

而在美國嚴厲制裁的重壓下，幾乎看不到任何改善經濟困境的希望，而正是這些困境，最初把人們逼上街頭。

因經濟問題示威、以更糟情況落幕

一名在德黑蘭大巴扎（Grand Bazaar）賣衣服的女性說：「動亂前，人們因為沒錢就已經不來購物了，動亂後，大家又因為嚴密的安全而感到害怕。開店或關店，都顯得毫無意義。」

對以線上授課維生的教師莎拉而言，網路封鎖切斷了她的收入來源，但她並不急著盼望網路恢復，反而對那一天感到恐懼，害怕屆時會揭露更多未知的創傷。

莎拉說：「（網路恢復）那時我們才會真正知道有多少人被殺，現實可能比我們現在知道的還要殘酷，而我不想面對。這座悲傷的城市，只留下更多的憤怒與絕望。」

