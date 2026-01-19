示威已五千死！伊朗總統警告：攻擊最高領袖哈米尼「視同宣戰」

伊朗反政府示威逐漸平息，首都德黑蘭街頭恢復平靜，但示威民眾處境依舊危急，有伊朗人擔心美國暫緩軍事介入、外界注意力一旦轉移，當局可能展開清算行動。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）18日則在社群平台發文警告，任何針對最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的攻擊，都將視同對伊朗宣戰。

各界關注動亂造成的傷亡規模，伊朗官方至今承認約5000人喪生，其中500人為安全人員，西北部庫德族地區傷亡最慘重。美國前副總統彭斯（Mike Pence）則表示，美國先前襲擊伊朗核設施是非常大的進步，並向這些宗教領袖表明，若繼續「恐怖統治」，美方「不排除任何選項」。

川普暫緩軍事介入 伊朗人民示警：當局仍可能執行死刑

美國總統川普（Donald Trump）暫緩軍事介入伊朗，有伊朗人表示感覺被背叛，並警告外界注意力一旦轉移，當局就會繼續執行死刑；彭斯也喊話，對伊朗立場應保持強硬。另外，依據法國媒體報導，德黑蘭監視攝影機明顯增加，持續有無人機盤旋，似乎在監視人民。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／周瑾逸

