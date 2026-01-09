示威者反對聯邦探員執法過當！ 警噴「胡椒噴霧」驅離

全美各地已爆發激烈的反ICE抗爭。（示意圖／Pexels）





美國明尼蘇達州日前發生一起執法爭議事件，一名37歲白人女性古德（Good）遭美國移民暨海關執法局（ICE）探員開槍擊中，經送醫搶救後仍傷重不治。根據目擊民眾第一時間拍攝的手機畫面顯示，槍擊發生當下現場一片混亂，雪地上留有斑斑血跡，只聽見周遭群眾驚恐的哭喊聲卻束手無策，直到救護人員抵達將傷者送醫。



針對各界質疑ICE執法過當的聲浪，美國副總統范斯親上火線回應。范斯強調，川普總統與他本人都堅定支持ICE及所有執法人員，並嚴詞批評部分媒體對此襲擊事件的報導不實。范斯指出，當時古德試圖開車撞人，探員開槍是為了自我防衛。他進一步解釋，由於過去曾發生ICE探員遭車輛拖行的案例，因此當古德移動車輛並展現攻擊意圖時，才會促使探員開槍反擊。

儘管范斯重申與川普立場一致，全力護航ICE的執法行動，但官方說詞顯然無法平息大眾怒火。包含事發的明尼蘇達州在內，全美各地已爆發激烈的反ICE抗爭。在明尼蘇達州的示威現場，群眾與警方爆發肢體衝突，警方更噴灑胡椒噴霧試圖驅散人群，場面極度混亂。隨著抗議活動遍地開花，這股反對聲浪已形同轉變為反川普局勢，短時間內恐難以平息。

