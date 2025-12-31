示威者坐路中擋騎車警察 伊朗「天安門時刻」網路瘋傳

伊朗德黑蘭近日爆發示威，期間一名抗議者坐在街頭，與騎機車的警察對峙，這段影片在社群媒體上瘋傳，一些觀察家稱之為伊朗的「天安門時刻」。

包括店家業主和大學生在內的示威者，自28日以來一直在伊朗示威，抗議經濟困境。

這段在網路上爆紅的影片顯示，一個人盤腿坐在馬路上，低著頭，面對20多名騎機車、戴頭盔且身穿黑衣的警察。

影片顯示，在這名示威者身後，人群四散奔逃，躲避催淚瓦斯。

一些網友將這名示威者，比為1989年北京天安門廣場鎮壓事件中，阻擋一列坦克的「坦克人」。

法新社的調查發現，這段伊朗的影片是在格林威治標準時間29日約13時30分(台灣時間29日晚間21時30分)於社群媒體上發佈，這是抗議活動的第二天。抗議活動最初在德黑蘭最大的手機市場爆發，隨後蔓延開來。

法新社證實，這段影片是在德黑蘭市中心的共和國大道(Jomhouri Avenue)拍攝，位在該手機購物中心附近。

這段影片及其截圖自那時起，已經在Instagram和其他社群媒體網絡上迅速獲得成千上萬個讚。

國際媒體也利用這個影像，來報導伊朗爆發的自發性示威活動，抗議經濟困境和伊朗貨幣的劇烈波動。

伊朗里亞爾(rial)對美元和其他世界貨幣持續貶值，推高了進口價格，損害了零售商的利益。

抗議活動28日爆發時，美元兌里亞爾的匯率約為1美元兌142萬里亞爾，而一年前僅約82萬里亞爾。