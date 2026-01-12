示威者爬伊朗駐英使館扯國旗 德黑蘭召大使

▲英國大使館前聚集抗議伊朗政權的示威人潮。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗自去年12月28日爆發示威浪潮，歐洲各地也傳出示威活動，聲援伊朗。不過近來在英國倫敦市中心的一場示威中，有一名抗議者爬上了伊朗大使館的陽台，並且扯下該國國旗，換上了伊斯蘭革命前的「獅子與太陽」旗幟。在倫敦大使館的國旗被扯下後，伊朗於11日召見了英國駐德黑蘭大使表達抗議。

根據衛報報導，10日一場在英國倫敦市中心舉行的一場反伊朗政權示威中，一名抗議者爬上了伊朗大使館的陽台，並扯下了該國國旗。

廣告 廣告

社群媒體一段影片顯示，一名男子在示威期間，身手矯健的爬上大使館陽台，隨後扯下了掛在陽台上的伊朗國旗，並將國旗更換為伊斯蘭革命前的「獅子與太陽」旗幟，這是該國反對派團體常用的標誌。

不過伊朗大使館隨後在社群平台X上發布了一張國旗重新掛回原位的照片，並配文稱：「伊朗國旗正高高飄揚」。

倫敦警察廳（Metropolitan Police）表示，10日在肯辛頓（Kensington）舉行的抗議活動高峰期約有500至1000人參加。警方逮捕了兩名男子，一人涉嫌加重侵入罪及襲擊緊急救援人員，另一人涉嫌加重侵入罪。警方目前還在追捕另一名涉嫌侵入的人員。

警方表示：「我們並未見到嚴重的混亂，警員將繼續留在該地區，以確保大使館的持續安全。」

全球聲援

反對伊朗現政權的示威者已在全球各地的伊朗大使館外聚集。在柏林，數百人揮舞著伊朗前帝國旗幟，並在穿過德國首都的遊行中攜帶流亡王儲芮沙．巴列維（Reza Pahlavi）的照片。

伊朗境內的抗議活動始於12月28日，現已演變成該政權多年來面臨的最重大挑戰。

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）對面對德黑蘭政權暴力鎮壓仍走上街頭的伊朗抗議者表示讚揚。她表示，那些反對最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）政府的人不應面臨「暴力或報復的威脅」。

本週早些時候，英國首相施凱爾（Keir Starmer）譴責了伊朗殺害示威者的行為，並敦促德黑蘭在鎮壓行動中「保持克制」。

據總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）最新統計，在兩週的動盪中，至少有496名示威者，另有超過1萬681人遭到逮捕。

伊朗的外交反擊

據伊朗官方媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）報導，在倫敦大使館國旗被扯下後，伊朗於11召見了英國駐德黑蘭大使。此舉也發生在古柏譴責殺害示威者之後。

IRIB 表示：「英國駐德黑蘭大使被召見至外交部，並向其傳達了伊朗的強烈抗議。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

言出必行？川普考慮軍事干預伊朗 有數個計劃「地面部隊非選項」

伊朗示威兩週破500死！當局號召遊行「抗暴動」 斷網72hr封真相

伊朗議員開嗆「美國去死」！議長揚言不排除先發制人反擊美以