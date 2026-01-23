示威變驚魂！ 比利時發生持刀攻擊事件致6傷
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕比利時警方稱，22日晚間1場聲援敘利亞北部庫德族(Kurds)的示威活動發生持刀攻擊事件，造成6人受傷。
根據《衛報》報導，事件發生在比利時港口城市安特衛普(Antwerp)歌劇院廣場附近，其中2名傷者傷勢嚴重，正在醫院接受治療。
比利時警方表示，警方已逮捕2名嫌疑人。初步調查顯示，他們混入了示威人群中。
比利時警方指出，此案正以謀殺未遂案進行調查，而非恐怖主義案件。警方正在查看監視器錄影，以確保沒有其他嫌疑人逃脫逮捕。
比利時媒體聲稱，當時約有50人參加在歌劇院外舉行的示威活動，活動初期較為和平。但在當日晚上7時20分左右，局勢突然升級。
代表比利時庫德僑民的組織「納夫貝爾」(Navbel)發言人基利奇(Orhan Kilic)表示，在抗議活動即將結束之際，一群男子襲擊庫德族示威者。
基利奇表示，這些潛入示威人群的人們，突然拔出刀並肆意行凶。他強調，這並非1起無端暴力事件，而是早有預謀的針對特定群體的襲擊。
更多自由時報報導
中共解放軍高層張又俠驚傳被捕！ 爆出一家人全被抓走
和平有譜？澤倫斯基：烏俄美三方將首次在阿聯舉行會談
抓到人了！蕭美琴遭跟監險釀車禍 捷克逮捕「中國間諜記者」
南海海槽地震機率飆升！台日地震專家警示︰小心規模8以上強震
其他人也在看
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5則留言
快訊／美國要動手？川普突襲式宣布：大批美軍艦艇駛往伊朗
美國總統川普22日表示，「大規模艦隊」正駛向伊朗。川普在搭乘空軍一號自瑞士達沃斯返回華府途中，告訴記者，美方在伊朗附近部署了大批海軍力量。他稱：「你知道的，我們有許多船開往那個方向，就為了以防萬一。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 101則留言
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 67則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 24則留言
新建豪宅蓋一半…失火「26樓如燒1炷香」空拍畫面曝！燃燒物找到了
預售階段恐影響房價！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒的通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；附近住戶憂心香港宏福苑大火168死重演，睡夢中聽見有人喊失火，連滾帶爬驚逃，火勢於3時許撲滅，無人傷亡。消防弟兄徒步上26樓，逐層布水線灌救，相當棘手。目前初判燃燒物為「雜物及板模」，詳細起火原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4則留言
名家論壇》黃創夏／鄭麗君可能改變2026選舉
[NOWnews今日新聞]20多年前，我曾經參與《商業週刊》的「一個台灣，兩個世界」封面專題，想不到20多年過去之後，台灣的「兩個世界」亂象越演越烈，不但是在經濟層面上越發兩極，在政治上，更是板塊對撞...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 172則留言
陳亭妃被下馬威！他直呼：連裝都不想裝
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，資深媒體人謝寒冰認為，這樣的情形顯示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 74則留言
台南綠營整合卡關？陳亭妃拒簽協議：不幫藍營站台是底線
民進黨立委陳亭妃在贏得台南市長初選後，於20日前往拜會台南市議會議長邱莉莉，但會中並未簽署由「挺憲派」議員所提出的三點協議保證。面對黨內不同陣營施加的壓力，陳亭妃21日公開強調，未來正副議長選舉絕對會提名民進黨籍候選人，至於議員選舉的輔選界線，她明確承諾「不會幫國民黨站台」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
超毒千金黃荷娜投案動機不單純 竟供「演藝圈涉毒名單」求減刑
南韓知名企業「南陽乳業」創辦人外孫女黃荷娜（황하나、Hwang Hana），因擁有多項毒品前科，早在2023年逃往海外，直到2025年年底才在柬埔寨機場被逮，韓國檢方積極偵辦中。不過，有消息指稱，黃荷娜為了減刑，竟拱出多位韓星身分，引起外界關注。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
就是不審總預算！黃國昌竟點名總統辯論 媒體人轟：垂死掙扎的過氣政客
即時中心／綜合報導中央政府今年度總預算持續遭藍白卡關，至今無法付委審查，行政院長卓榮泰昨（21）日下戰帖要求與立院直接辯論；在野陣營立即接招，國民黨團要求舉辦3場電視公開辯論，民眾黨主席黃國昌甚至要求總統賴清德出來跟他辯論。對此，媒體人詹凌瑀直批黃國昌是「垂死掙扎的過氣政客」，只能靠咆哮來掩飾心虛的政客，憑什麼要求國家元首配合你的作秀演出？「這不叫辯論，這叫標準的政治碰瓷。」民視 ・ 1 天前 ・ 219則留言
陳亭妃實力強！郭正亮揭謝龍介「勝選關鍵」
[NOWnews今日新聞]民進黨中執會21日正式提名陳亭妃參選台南市長。而前一天台南市議員要求陳亭妃切割台南市前議長、現任議員郭信良，但陳並未簽署。綠營台南派系之爭是否對逐台南市長的國民黨立委謝龍介有...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 20則留言
41歲勇消詹能傑殉職！還原他脫氧氣罩捨身救人 3度進火災搜救
基隆市安樂區大樓火災，一名死者為消防小隊長，殉職小隊長是41歲仁愛分隊成員詹能傑。詹能傑3次進入火場救人，第3次找到受困者羅姓女子時，當時她仍有呼吸，小隊長當場把自己的氧氣面罩給羅女，自己卻被嗆昏失聯，搜救人員約1小時後找到人，送醫不治殉職。太報 ・ 1 天前 ・ 8則留言
川普和北約談妥格陵蘭議題 傳「割地建軍事基地」被提及
美國總統川普已收回他先前威脅對八個歐洲國家加徵大規模關稅的說法，並稱自己和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，已就格陵蘭的議題達成未來協議架構；然而有媒體報導，這潛在的協議內容，有可能是在格陵蘭割出一塊土地讓美軍建軍事基地。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35則留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 3則留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
再傳醫療暴力！108公斤醉男揮拳爆打護理師釀腦震盪 中港澄清醫院：絕不寬貸施暴者
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導台中市西屯區澄清醫院中港院區昨（21）日清晨發生一起醫療暴力事件。一名26歲男子酒後自殘，在妻子陪同下送往急診室治...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
1.25兆國防預算卡關 藍：美方應跟賴清德說
[NOWnews今日新聞]總統賴清德宣布提出1.25兆元的國防特別預算，行政院也將《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送立院審議，不過遭藍白封殺，迄今無法付委審查。美國在台協會處長谷立言22日...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 11則留言
3大咖觀禮！賴清德替陳亭妃掛背帶喊凍蒜
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，中執會今（21）日正式通過提名，由身兼黨主席的總統賴清德為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，眾人齊喊「凍蒜」口號。賴清...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37則留言