示意再度讓步 川普：如果中國做得好、再降10%關稅

美國總統川普日前和中國國家主席習近平會面後表示，同意將20%的懲罰芬太尼關稅砍半至10%。川普週五（10/31）表示，如果中國在打擊芬太尼毒品上有好表現，將會把此稅率降至零。

川普週五（10/31）在離開白宮的空軍一號上談到「川習會」所達成的芬太尼關稅砍半協議，他表示：「中國對此非常努力，而我相信這（關稅砍半）會讓他們更有動力。」

川普接著說，他在會上向習近平表示，願意徹底取消芬太尼懲罰性關稅：「只要我們看到效果，我們就會取消剩下的10%關稅。」川普還說，相信未來會和習近平相處融洽。他表示：「我們會和他有很棒的關係，我認為，會持續很長一段時間。」

彭博新聞報導指出，川普週五的發言，代表未來還會對中國繼續讓步。

自今年初重返白宮後，川普對中國祭出多項關稅措施，其中一項是以中國打擊芬太尼毒品原料不力為由，對中國進口商品課徵20%懲罰性關稅。

在週四的「川習會」後，美方宣布對中國的芬太尼關稅降至10%，使得美國對中國的有效關稅稅率從57%降至47%。中國則是宣布延後實施稀土出口管制一年，並同意恢復採購美國大豆。

