示現無常不空過 乘願再來續法緣

上人行腳彰化最後一天，與當地志工座談，慈濟志工黃秀緞，去年底12/31號，心臟不舒服送醫，這期間他的小兒子，承擔這次彰化歲末祝福影音的窗口，先生廖金維擔任隨師的護法，原本病危的黃秀緞，一度病情好轉，但就在彰化歲末祝福圓滿的隔天傍晚，安然辭世。家人依她的心願，捐出眼角膜和皮膚，遺愛人間。上人祝福秀緞師姊，能趕快回到慈濟的家。

證嚴上人開示 ：「心有平靜嗎 (有)。」

一早，秀緞師姊的家人，來見上人，小兒子先代表全家感恩上人。黃秀緞的兒子 廖毅承：「很感恩媽媽她成就我們全家，圓滿了這個歲末祝福，媽媽常說，如果不是上人創辦慈濟跟大愛，我們不會有這個家，我們願意生生世世都跟著上人走 。」

60歲的志工黃秀緞，去年1231號，因為心肌炎送醫，病況很不穩定，但因為小兒子是這次南彰歲末祝福的影音窗口，先生廖金維也擔任隨師的護法，這段期間秀緞師姊病況一度回穩，讓兩人可以安住當下，專心勤務，卻在圓滿歲末祝福隔天，安然辭世，也一了她的心願，器官捐贈。黃秀緞的兒子 廖毅承：「原本預估手術是要2至3個小時，實際手術的時間才1個小時多，眼角膜的部分保存得非常好，那皮膚的部分，也取了四肢跟前胸跟後背。」

夫妻兩人投入慈濟快要20年，尤其是在醫療志工這個區塊。黃秀緞的先生 廖金維：「感恩上人創造慈濟世界，蓋醫院 讓她可以去跟病人接觸，去服務病人跟病人接觸。」

證嚴上人開示 ：「最後這個時候，就是靠我們大家，那分的真誠的心 讓她放下，讓她專心去應她有緣人，一心一志 再來慈濟。」

秀緞師姊，這一生已經圓滿，最後器官捐贈，遺愛人間，也留給家人永難忘懷的思念。

