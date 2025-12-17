示範樂隊暨三軍儀隊升旗彩排 力求精湛演出

記者林睿奕／臺北報導

民國115年元旦即將到來，國防部示範樂隊與三軍儀隊昨日全力投入元旦升旗整備，緊鑼密鼓操練展演課目，期在國人面前完美呈現，官兵憑藉平日訓練成果，發揮絕佳默契，力求精準完成每項動作，迎接即將到來的國家盛事。

為迎接115年元旦，國防部示範樂隊與三軍儀隊昨日在憲兵指揮部，進行元旦升旗活動預演，由樂隊演奏《國徽進行曲》、《奪標》、《青春》、《中華職棒之歌》等多首激昂樂曲，結合儀隊整齊劃一的操槍動作與精準流暢的隊形變換，期為元旦升旗典禮帶來精采演出。

過程中，樂隊首先吹響氣勢磅礴的樂曲，引領聯合旗隊與儀隊進場，隨後儀隊官兵跟隨旋律與節奏精準拍槍與踱槍，並進行一系列精湛組合槍法，同時其腳步仍不停歇，發揮絕佳默契，相互穿梭於陣中，呈現「希望無限」、「星光璀璨」、「展翅飛翔」等隊形，展現部隊嚴謹紀律。

此外，儀隊官兵特別換上棉紗手套進行訓練，由於棉紗手套較為厚重，摩擦力較小，操槍的手感會大幅降低，使官兵較難掌握手中的M1步槍，如此可在操槍中鍛鍊其握力與手感，有效提升儀隊整體耐力，得以負荷長時間的表演任務。

儀隊官兵特別換上棉紗手套進行訓練，降低操槍摩擦力，藉此鍛鍊其握力與手感。（記者林睿奕攝）