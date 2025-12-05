示範樂隊「真正好樂團」 悠揚旋律會樂迷

記者連琳／臺北報導

國防部示範樂隊「真正好樂團」昨日進行年度演出，以多首經典曲目與精湛合奏展現部隊多元藝文能量；演唱過程中，團員間自然對談串場，觀眾見證國軍音樂人的全新樣貌，活動吸引滿場樂迷支持，現場氣氛輕鬆熱烈。

備忘歌集首次公演 展創作新能量

「真正好樂團」創團15週年，昨日於臺北後台Backstage Café舉行年度演出，本次特別以「備忘歌集」為題，象徵與樂迷一同回望生活節奏與情感記憶。暌違1年再次登場，樂團持續整理過往演出經驗，並調整編曲方向，以更成熟、多層次的音樂語彙回應觀眾期待；本次所有曲目皆由團員自行編曲，並於現場首次公開演出，展現全新創作能量。

影片側寫搭配多元曲風 極具感染力

本次演出分為A、B兩大段落，共呈現12首作品，包括〈夢醒時分〉、〈有空常回來〉、〈見證愛情〉、〈如果是最後一次〉、〈任性〉及〈大笨鳥〉等，曲風多以輕快悠揚又動感為主，並搭配影片側寫團員似顏繪，極具感染力。團員演奏以細膩層次與多元風格，帶領觀眾沉浸於耳熟能詳的旋律，卻變化無窮的編曲之中，舞臺節奏明快有力，贏得全場熱烈掌聲。

國防部示範樂隊指出，未來將持續以樂團、行進樂隊、室內音樂會等不同形式推展軍中音樂文化，展現國軍在本職學能外，同樣具備的優異藝文能量，並盼藉更多公開演出強化軍民交流，讓社會大眾看見國軍官兵的專業與熱情，提升部隊正面形象。