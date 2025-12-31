示警中共軍演恐是戰爭前奏！綠營預告「再提國防預算」：不應再被政治操作阻擋

中共日前結束對台軍演，民進黨團副幹事長、立委沈伯洋今（31）日指出，此次軍演中，火箭軍正式納入演訓角色，且遠程火力打擊點逼近我國24浬，威脅程度已高於2022年美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時的演訓規模。

民進黨團幹事長鍾佳濱則引述前行政院政務委員張景森說法指出，耗資龐大的軍演絕非「煙火秀」，而是戰爭開打的前奏。民進黨團也預告，將於本周五（1月2日）院會再次提案，要求將1.25兆元國防特別條例排入議程，交付審議。

鍾佳濱表示，軍隊能否有效保衛國家，關鍵在於是否具備充足且先進的裝備，而非單靠薪資待遇，「只有傭兵才是看酬勞打仗」。民進黨肯定國軍長期付出，也持續改善官兵待遇，但當前更重要的是，在中共不斷升高軍事威脅的情況下，台灣是否具備足夠的防衛能量。

民進黨立委鍾佳濱。（資料照，蔡親傑攝）

針對外界質疑其言論，鍾佳濱指出，部分藍營與網路社群刻意斷章取義，甚至扭曲發言內容。鍾佳濱強調，民進黨支持國軍、提升待遇，也持續推動國防建設，但國民黨卻在程序委員會中阻擋國防特別條例審議，卻又對外聲稱沒有阻擋，令人無法接受。

鍾佳濱說明，若國民黨真的支持國防，就應支持將軍購與國防預算納入審議；否則就是阻擋國防、破壞國家安全。鍾佳濱也表示，民進黨長期推動改善國軍待遇，包括營舍翻新與福利制度，但部分在野黨不僅未支持，反而嘲諷國軍，甚至提出齊頭式調薪，對提升士氣毫無助益，相關爭議已送交行政院聲請釋憲。

針對中共軍演，鍾佳濱引用前政委張景森說法指出，這類高強度演訓並非單純展示，而是戰爭前的準備與測試，目的在於消耗台灣社會的警覺性。鍾佳濱強調，軍演不會只出現一次，而是持續施壓、反覆試探台灣防線，國人必須嚴肅看待。鍾佳濱呼籲，面對中共不斷升高的軍事壓力，國防預算與軍購特別條例不應再被政治操作阻擋，朝野應共同守護國家安全，讓國軍具備足夠能量守護台灣。

