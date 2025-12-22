示警中國野心不斷擴大! 路透：美評估北京預期2027具犯台取勝能力

習近平已指示解放軍在2027年做好攻台準備。 圖：翻攝自中國國防部網頁

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，中國領導人習近平堅稱不放棄以軍事暴力手段侵吞台灣，不斷發動對台軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。根據路透社報導，一份美國戰爭部報告草案詳細描述了中國的軍事擴張，並提及「中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力」。

報告示警，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中一種可能包括對距離中國1500至2000海里的目標發動打擊。若這類打擊達到足夠規模「可能會對美國在亞太地區衝突中或衝突周邊的存在造成嚴重挑戰與干擾。」另外，中國很可能已在其最新建成的3個飛彈發射井基地部署了超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），且無意進行武器管制談判。

報告提到：「我們持續看到，北京對推進此類措施或更全面的武器管制談判毫無興趣。」並指出，北京當局很可能已在靠近中國與蒙古國邊界的飛彈發射井基地部署了超過100枚採用固態燃料的東風-31型（DF-31）洲際彈道飛彈，美國戰爭部此前已通報這些發射井基地的存在，但並未披露發射井內飛彈的具體數量及這些新部署飛彈的潛在目標。

美國總統川普（Donald Trump）上月表示，或正在構想與中國和俄羅斯的無核化計畫。但這份美國戰爭部報告草案指稱，北京似乎對此並不感興趣。中國正以快於其他擁核國家的速度擴張並現代化其武器庫。中國在2024年的核彈頭庫存處於600枚出頭，在2030年前可能擁有超過1000枚核彈頭。美國官員說，在提交給國會之前，報告內容仍可能有所調整。

