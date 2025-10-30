示警中國長臂管轄恐擴及APEC 林楚茵要求外交部、陸委會做好準備 143

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院外交及國防委員會今（30）日進行APEC專案報告及中共對台「長臂管轄」、「跨境鎮壓」相關應處專案報告，民進黨立委林楚茵質詢外交部長林佳龍及陸委會副主委沈有忠時，針對2026年APEC在中國舉辦，以及中國干預台灣國際參與等議題，要求確保人員安全並做好輿論戰、心理戰回防。

林楚茵表示，美國總統川普在「川習會」前強調「Taiwan is Taiwan」，若中國長臂管轄範圍延伸至美國，首先被制裁或通緝的恐怕就是川普。她詢問林佳龍如何解讀川普發言，是否為亞太區域安全劃下新界線？

林佳龍回應，美國政策明確且一致，台美關係穩定，美中與美台關係可分開處理。他表示，川習會是否涉及台灣議題要密切關心，但不必過度擔心，因為中國領導人習近平若要主動提台灣議題，也會顧慮川普回應是否會不如預期。

關於2026年APEC由中國舉辦，林楚茵說，中國近期對台長臂管轄動作頻頻，例如重慶公安局宣告立案調查民進黨立委沈伯洋，未來是否可能採同樣手法，將APEC領袖代表或出席官員列入調查名單？明年還有南海會議、東協會議、太平洋島國論壇等國際會議，台灣能否順利與會？

林佳龍表示，去年中國申請主辦2026年APEC時，我方即要求中國確保所有出席人員安全及平等參與權利，並獲美國等友好國家支持。他說，今年在韓國APEC，我方亦密切注意是否被矮化，例如經溝通後，確認由韓國資深官員會議的主席親自接機我方領袖代表林信義，今年經驗奠定APEC正常規範，明年赴中國若遭矮化，我方將妥善因應。

沈有忠則表示，陸委會將料敵從嚴，也會提醒中國若以無理、不文明方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將受影響而無法進行。他說，陸委會也將以其他方式突破困境，例如主動舉辦有意義的國際交流，不以零和方式與中國競爭。

最後，林楚茵提醒，過去談的是在中國境外的長臂管轄，但明年APEC在中國舉行，接下來中國也將舉行許多國際會議或活動，我方出席者不只政治人物或民意代表，一般與會人士都可能面臨風險。如何確保他們的安全，以及在輿論戰和心理戰中做好回防，陸委會和相關單位必須有所準備。

照片來源：林楚茵辦公室

