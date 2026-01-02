示警估值過高！《大賣空》原型坦承仍未做空特斯拉

成功預測2007年次貸危機的知名投資人麥可貝瑞透露，他目前並未做空特斯拉（Tesla）股票。（圖／達志／美聯社）

電影《大賣空》（The Big Short）原型人物之一、成功預測2007年次貸危機的知名投資人麥可貝瑞（Michael Burry）於美東時間12月31日透露，儘管他曾形容特斯拉（Tesla）的估值「荒謬地過高」，但他目前並未做空這家電動車製造商的股票。

在社群媒體平台X上，總部位於加州的美國對沖基金「Scion Asset Management」的創辦人貝瑞在被1名網友詢問，是否會押注特斯拉下跌時回應：「我沒有放空。」

這位因成功預測美國房市崩盤以及2008年金融海嘯而聲名大噪的投資人，在另1則貼文中稱特斯拉被「荒謬地高估」後，進一步澄清了自己的立場。他本月稍早也曾在新推出的付費Substack電子報中，向訂閱者做出了對特斯拉估值的相同判斷。

貝瑞近期才因1筆科技股放空押注而登上新聞版面。他表示，美國一些規模最大的企業，正在透過激進的會計手法，誇大它們在人工智慧（artificial intelligence）熱潮中的獲利表現。

貝瑞這次針對特斯拉的最新評論，出現在該公司發布的交車量預估數字，顯示特斯拉未來展望低於市場原先預期之後。交車量是特斯拉對外揭露、最接近汽車銷售數字的指標，但在公司對股東的溝通文件中，並未對此作出精確定義。

特斯拉於12月29日彙整市場對其2025年交車量的平均預估，約為160萬輛，較2024年下滑約8%，也意味著公司可能連續第2年出現年度交車量下降。

特斯拉今年的表現可說是起伏劇烈，不過2025年仍累計上漲超過12.5%。這家公司的股價近期曾創下每股489.88美元的歷史收盤新高，但在第1季卻因競爭加劇（特別是來自中國電動車製造商的壓力），以及執行長馬斯克（Musk）具爭議性的政治立場，而大幅下挫。

