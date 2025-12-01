示警共軍沿岸擴建5軍事基地 林楚茵：國民黨嫌保命錢太貴？ 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

關於國防預算增加議題，民進黨立委林楚茵今（1）日指出，陸委會最新季報揭露多張衛星影像，清楚顯示中國解放軍正沿著台灣海岸方向擴建5大軍事據點，包括上海浦東海軍基地、浙江樂清灣海軍設施、福州長樂國際機場、廈門大嶝島翔安國際機場與漳浦直升機基地，從北到南部署完整，威脅明確升高。

林楚茵批評，當中共在家門口磨刀霍霍時，國民黨主席鄭麗文卻反對政府提出的1.25兆國防特別預算，稱其「寅吃卯糧」、「換不來安全」，此舉等同替侵略者背書。

林楚茵強調，1.25兆特別預算是分8年編列，平均一年僅1562.5億，是保障國家安全的必要投資；反觀藍白陣營過去卻毫不吝嗇花費公帑，包括11億的核三公投、亂修財劃法導致恐挖走4676億、推動具資安疑慮且成本高昂的不在籍投票。她質疑，國民黨亂花國庫錢不手軟，卻對保命錢斤斤計較。

林楚茵指出，台海威脅的根源在於中國的擴張意圖，而非台灣提升自我防衛。她批評鄭麗文「棄械求和」的態度，才是真正危及台灣主權與自由，強調防衛能力越強、和平才越有保障。

林楚茵並呼籲社會看清事實，面對威脅應團結一致，支持提升國防實力，讓台灣能以堅定態度守護民主與安全。

照片來源：林楚茵辦公室

