示警台股面臨3隱憂！專家教戰：可考慮半導體60%、金融股40%投資組合

美國財報季正式展開，美國各大銀行開始打頭陣，陸續釋出去（2025）年第4季財報，而在輝達壓軸公布財報後，即將迎來一段財報空窗期。對此，財金教授段昌文在網路節目《財經一路發》建議投資人可考慮投資人半導體60%、金融股40%的投資組合，以防禦台幣貶值可能帶來的衝擊。

段昌文指出，從去年11月到今年1月8日各大類的資產統計數據觀察，用每承擔一單位的風險約可獲取的回報，扣除美債殖利率4%，再除以其資產風險，最後排除白銀和黃金，位居首位的即為台股。若用夏普比率來看，第一名為白銀，其次為人民幣，人民幣夏普比率為3.3，台股為2.2。

段昌文續指，依此趨勢來看，將幾大類資產CP值進行排名，最後一名為台幣，台幣夏普比率為-6.0，而標普500夏普比率僅0.3，也就代表這段期間台股似乎有點上漲太多了，反而標普500上漲幅度不大。不過因購買台股必須使用台幣，所以若將台股夏普比率以美元計價，其跌幅會跌到1%，風險和報酬呈現1：1。

段昌文說明，將台股33類檔依成交比重進行排序，第一名為半導體產業，半導體在去年11月1日到今年1月8日期間，其成交比重佔台股所有成交比重約52.2%，第二名為金融保險的9.4%；若依夏普指數排序，第一名半導體為3.85%，第二名為電子零組件3.52%。

段昌文提到，由此可見，台股存在幾個顯著現象，第一，高度集中電子股，電子產業的成交值約佔整個市場75%。根據去年11月1日至今數據統計，台積電漲幅約17%，指數貢獻佔比74.2%；聯發科漲幅11.2%，貢獻度8.5%，半導體類的80檔平均漲幅2.1%，指數貢獻14.2%，可見台股的集中度越來越高，今年可能也面臨同樣狀況；第二，台股存在效率陷阱，綠能環保或數位雲端的夏普比例非常高，皆超過2.1%，但其成交比不到0.3%，效率雖非常高，但為冷門股；第三，台股存在邊緣化危機，排名25名以後的類股成交比重佔台股比重皆低於0.2%。

段昌文建議，投資人可考慮半導體60%，金融股40%的投資組合。從去年11月1日統計到今年1月8日為止，富邦金成交值佔金融類比重高達28%，其中美元相關係數0.75%，外資買超富邦金120億、國泰金95億、兆豐金50億，三檔加總已超過200億。若持有60%半導體和40%金融股，夏普比率將從2.1%上漲到3.6%。若投資人用ETF進行配套，單壓0050的夏普比率為1.21%，若用60%0050和40%0055的投資組合，夏普比率將提升到1.62，比單壓0050來的更高，而若將投資組合中的0050替換成00943，加上40%的0055，夏普比率將提高到1.64%。 所以整體而言，ETF的配置仍低於個股的配置。

