示警國民黨民調1細節！黃暐瀚預言「重回執政的難題」：將是最後勝敗關鍵

台灣民意基金會18日最新民調顯示，國民黨支持度比上個月增加了3.9個百分點、來到25.8%，民進黨為31.1%，下滑1.8個百分點，民眾黨則是微增0.3個百分點，落在14.7%；資深媒體人黃暐瀚指出，藍白加起來已經超過40%，是民進黨需要留意的警訊，而國民黨在台灣人眼中，「最有能力執政」、「清廉度」、「反共立場堅定」都呈現不同意占多數，也是藍營將面對的難題。

黃暐瀚透過臉書發文，提及台灣民意基金會18日最新民調表示，政黨支持度部分，國民黨的25.8%與民眾黨的14.7%加起來已超過40%，對於只有31.1%的民進黨來說，是絕對的警訊。

除了政黨支持度以外，黃暐瀚認為「台灣人眼中的國民黨」更是值得注意的議題；從相關調查中可以發現，在民眾的認知當中，55.2%不同意國民黨是「最有能力執政的政黨」，「清廉的政黨」的不同意則是高達64.5%，最後更有67.1%不同意國民黨是「反共立場堅定的政黨」。

黃暐瀚提醒，國民黨在「代表一般老百姓利益的政黨」、「最有能力執政的政黨」、「清廉的政黨」、「反共立場堅定的政黨」、「認同中國多於認同台灣的政黨」以及「值得人民信賴」等6大議題的民調結果，都可能將是國民黨2028重回執政的難題。黃暐瀚強調，這些問題對於2026大選影響不大，但放眼2028總統選舉，就可能會是最後勝敗的關鍵。

