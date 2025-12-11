示警年底有事發生！詹惟中預言「嚴重車禍、水災」：只想救更多人

娛樂中心／楊惟甯報導

命理師詹惟中近來因失言風波引發輿論反彈，並遭眾多網友撻伐。儘管爭議延燒，但他仍於9日公開露面，強調不在乎謾罵，只希望上天給他的一點點算命天賦，能救更多人。同時，也再次提醒年底到明年恐有「大車禍、水災」等災害，呼籲全民提高警覺。

詹惟中坦言，這段時間飽受批評，但他不以為意，「少數人你盡量地去羞辱我、抹黑我、謾罵我都沒有關係。」話鋒一轉，他提到近期看到香港大火的新聞片段，內心受到極大衝擊，尤其是看到「救火員在火場救人的那一幕」，讓他既感動又自覺渺小。詹惟中坦言，或許他的體能無法像消防員一樣衝鋒陷陣，但仍期許自己能像那些救災英雄一樣，成為台灣民眾「生活中的救火員」。

詹惟中說，其實他早在今年8、9月就已經對外預警，年底至明年恐出現重大車禍或水災。他感嘆自己能力有限，但始終擁有一顆「想幫助大家的心」，才會不斷提醒要注意水患、火災等危機。

詹惟中說，他不在乎外界如何評論他，「我只在乎我還能救多少人。」他認為，若能用自身的命理知識提醒更多人注意災害，就是一種「積陰德」。最後，他也呼籲看到影片的人幫忙分享這則訊息，期盼在來年能因此救下更多生命，並提醒大家「小心火燭，愛自己的家人、愛自己的居家的房舍跟房子，讓我們遠離火傷、燙傷與火災的危機。」

