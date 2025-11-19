示警民進黨「2026先備戰1事」！周玉蔻喊話候選人：不要說沒提醒你

政治中心／黃依婷報導

藍白主席會談將於今（19）日下午在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店登場，雙方人馬也在昨日先行到現場場勘。資深媒體人周玉蔻也示警，明年同一時間幾乎就是2026地方大選投票日前夕，民進黨有高機會會碰到1問題，最好做好準備，且要取得共識，免得又被在野黨搶下先機。

周玉蔻發文，開頭便寫下「今年1萬，明年1萬6？」，她提到，明年這時間前後，大約就是2026年11月28日地方大選投票日前夕，民進黨所有、各級地方選舉，特別是縣巿長候選人碰到的提問，預計將會是「超徵是否要普發現金給民眾」。

周玉蔻假設，政府2025年稅收超徵6000億，行政院要不要普發現金一個人1萬2千元或者1萬6千元？她提醒執政當局最好先做好準備，取得共識，免得又被在野黨搶下先機，像大罷免前的1萬一樣反罷免大成功，也強調「不要說沒提醒你」，也補充「民進黨候選人快準備，不要到時候被打的措手不及」。

