示警美國霸權變數 黃仁勳 投AI震撼彈

輝達執行長黃仁勳。（本報資料照片）

輝達執行長黃仁勳2025年帶領公司市值挑戰5兆美元大關，公開場合的發言，更在科技界與政治圈投下震撼彈。

地緣政治議題上，黃仁勳示警美國對大陸晶片禁令的副作用，直言「將市場拱手讓人，只會迫使對方發展出完整的自有技術」，甚至在特定領域「擊敗美國」。這番言論被視為對華府鷹派政策的最嚴厲警告。

黃仁勳宣示「物理AI」時代正加速成真，強調「通用機器人」將是下一個兆元產業，未來的程式語言就是人類語言，宣告「人人都是工程師」時代來臨，其言論勾勒出AI的技術藍圖，也揭示科技霸權背後的脆弱與變數。