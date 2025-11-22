示警與中國開戰「日本必敗」學者曝唯一解方

▲日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中國強烈反彈，早稻田大學名譽教授池田清彥直言，一旦與中國開戰，日本必敗無疑，現在日本唯一能做的解方，就是以堅韌的態度持續談判。

池田清彥是日本知名生物學者，曾在富士電視台「真的假的!?TV」節目擔任評論員。他22日在社群平台X發文，「日本若停止與中國的貿易，將會陷入困境；而若與中國開戰，必敗無疑。」因此日本必須思考如何避免這兩種情況的發生。

池田也表示，中國與日本撕破臉也得不償失，所以解決這一問題的唯一途徑，就是堅不擺高姿態、不卑躬屈膝，以堅韌態度持續進行談判協商。

此前，池田清彥就曾在16日批評高市早苗的強硬表態，「發表一些勇敢的言論，博得右翼網友的歡呼，然後沉浸在短暫的快感中，是得不到任何好處的。高市似乎完全不了解東亞的地緣政治平衡」，他認為兩岸關係應該留給中國和台灣自己解決，日本挑釁中國，若導致貿易中斷，日本會陷入困境，更別說向中國發動戰爭，日本必敗無疑。

池田清彥17日也再度發文，「高市，你再不道歉，事情只會越來越糟」，中國如今已是遠超日本的超級大國。如果我們客觀分析兩國國力，就會發現，對中國傲慢無禮絕非明智之舉。一味抨擊中國毫無益處。

