示警藍綠2縣市民調「正在失血」 黃暐瀚對比過往1數據：不是好消息

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2026地方首長選戰，各黨派縣市長參選人都已陸續底定，不少民調機構也紛紛釋出最新調查結果。新北市議會國民黨團8日公布委託TVBS所做的最新民調顯示，國民黨參選人李四川支持度39.2％，領先民進黨參選人蘇巧慧的33.0％。​對此，媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，若拿TVBS今年1月新北民調來比對，短短5個月不到，蘇巧慧從落後15個百分點，追到落後6.2個百分點，顯示兩人差距拉近，而除了新北之外，高雄也是選戰一級熱區。​

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​根據新北市議會國民黨團日前委託TVBS民調中心執行的「新北市長選舉民調」結果顯示，假如明天就是投票日，有39.2％的人會投給李四川，33.0%的人投給蘇巧慧，李領先蘇6.2個百分點；另有6.3％的人「都不支持」、21.4％的人「未決定」。

李四川新北並非穩贏？ 黃暐瀚看民調：蘇巧慧追近中 ​



對此，黃暐瀚表示，看民調切忌「張飛打岳飛」。要比，就用同一個民調機構的前後期來比，不能拿A比B，還沾沾自喜。國民黨新北市議會公布委託TVBS的6月最新民調，李四川39.2，蘇巧慧33，贏6.2個百分點。

黃暐瀚分析，照這個民調來看，如果明天就投票，李四川應該能贏（這對李是好消息）。但TVBS民調中心今年1月的新北民調為「李四川47%、蘇巧慧32%」，短短5個月不到，蘇巧慧從「落後15個百分點」追到「落後6.2個百分點」，顯示李四川正被蘇巧慧逐漸追近，這對李四川不是好消息。

黃暐瀚也提到，另外TVBS高雄民調，去年11月、12月，柯志恩都落後給賴瑞隆2個百分點，最近藍營再次委託TVBS民調高雄選情，柯志恩與賴瑞隆的差距縮小到剩0.6個百分點，顯示高雄也在五五波，選情激烈。六都中，新北、高雄「陷入膠著熱戰」，屬一級熱區。

​上述調查由TVBS民意調查中心執行，採用電腦輔助電話調查系統（CATI）進行市內電話號碼隨機抽樣（RDD）。調查時間為115年5月27日至6月2日晚間，以及5月30日下午，共成功訪問1,207位20歲以上戶籍設在高雄市的民眾。在95%信心水準下，抽樣誤差為 ±2.8 個百分點以內。原始資料並依據內政部 114 年底高雄市人口結構進行性別、年齡、地區及教育程度加權處理。​



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