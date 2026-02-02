示警資安攻擊不只讓個資外流 想想論壇：干擾關鍵基礎建設將牽一髮動全身

電力穩定是「關鍵基礎設施」重要一環。（示意圖／CTWANT攝影組）

想想論壇今（2）日表示，關鍵基礎設施資安事件不只是技術問題，更是國家治理不可分割的一環，台灣需要能源、通訊等共九大關鍵基礎設施（Critical Infrastructure，CI），近日國安局公布了對岸對台過去一整年關鍵基礎設施網駭威脅分析報告，直指對岸對台灣關鍵基礎設施每日平均侵擾了263萬次，較2024年成長6%，如果拿2023年一比，增幅更超過112%是非常駭人。而關鍵基礎設施可粗分為九類，包含能源、水資源、通訊傳播、交通、金融、緊急救援與醫院、政府機關、科學園區與工業區、糧食，這些基礎設施共同支撐了政府治理、經濟運作與治安穩定，缺一不可。

廣告 廣告

國安局官員憂心指出，如今一波波網駭行動意在「設伏」與「偵蒐」，這可是會在關鍵時刻癱瘓台灣民生運作，目前已建議相關單位加強關鍵基礎設施資安防禦，並呼籲立法院針對國防與資安預算能如期排審，希望修補潛在的安全破口。

前總統蔡英文（圖）主導的想想論壇對「關鍵基礎建設」可能因惡意攻擊遭癱瘓提出示警。（圖／方萬民攝）

想想論壇對此也發布文章「國安新戰場：關鍵基礎設施資安攻防」提醒，文中直指一旦關鍵基礎設施遭受網路攻擊，影響可不會侷限於單一系統或機構，反倒會透過高度互聯的技術與社會網路產生連鎖效應，搞得整體社會受到系統性衝擊。論壇直指，這正是關鍵基礎設施資安與一般企業資安最根本的差異，「牽一髮動全身」之下已是攸關國家安全與社會韌性的核心問題。

文章進一步指出，關鍵基礎設施受駭將造成的問題有五：首先是實體安全與人命風險，包含醫療系統、水電或交通系統都可能出包；第二是經濟損失與供應鏈崩解具有高度外溢性，比方金融系統崩壞只會在一夕之間；第三是社會的正常運作恐遭中斷，進一步影響民眾恐慌；第四是基礎設施之間有高度相依性，一旦崩潰根本不是單一組織或產業能應變；最後當然會威脅台灣安全並衝擊地緣政治。

網路攻擊已是一種成本低、風險可控且具高度戰略價值的工具，政府不可等閒視之。圖為數位發展部揭幕記者會。（圖／趙世勳攝）

想想論壇強調，關鍵基礎設施攸關社會韌性、民主治理與國家安全的核心議題，未來的安全思維必須建立在「韌性」之上，面對駭客攻擊可能隨時滲透各系統已是現實，必須務實追求快速復原、零信任架構以防止橫向移動，並攜手民主國家區域聯防與情資共享。

想想論壇重申，網路攻擊已是一種成本低、風險可控且具高度戰略價值的不對稱工具，一旦關鍵基礎設施成為地緣政治競逐的標的，資安當然會晉升為治理與社會動員能力不可分割的一環，切勿等閒視之。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

訂日本機場包車服務卻放鳥！司機苦等2小時還被封鎖 台灣奧客身分被挖

扯爆！陸73歲翁照心臟超音波 檢查顯示「宮內早孕」醫院道歉了

遭控試鞋亂丟、硬闖活動！網批「服務業殺手」 Melody回應了