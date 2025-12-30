示警「中國想突破第一島鏈」華爾街日報：台灣命運與美日緊緊綑綁

美國總統川普和日本首相高市早苗在東京迎賓館舉辦美日高峰會。 圖 : 翻攝自日本首相官邸官網

[Newtalk新聞] 共軍東部戰區突襲宣布實施「正義使命-2025」聯合軍演，動員海、空、飛彈及地面部隊，在台海周邊多個座標同步進行模擬包圍與封鎖，今（30）進行天實彈射擊，引發國際社會關注。華爾街日報分析，一旦發生台海衝突，台灣的命運將迅速與美日糾纏在一起。因為若要擊退全面攻擊，台灣就需要主要防衛夥伴美國加入戰鬥，而為了有效作戰，美軍則需要日本參與支援。

報導提到，台灣是一座民主自治的島嶼，坐落在重要的海上十字路口。若中國成功征服台灣，將使得北京能夠主宰該區域的戰略航道，向太平洋廣泛投射軍事力量，更積極追求具爭議的海上與領土主張。國際戰略研究所（IISS）日本事務主席沃德（Robert Ward）示警，若台灣落入中國手中「亞洲權力平衡將決定性地傾向中國。」中國目前受制於第一島鏈圍堵，也就是日本、台灣、菲律賓等美國盟友構成的防線，如今「顯然想要突破這個局面」。

報導指出，儘管美國對於是否防衛台灣保持「戰略模糊」，台灣的地理位置卻對日本帶來特殊挑戰。日本高度仰賴貿易，而琉球群島向西南延伸至台灣附近，沖繩縣與那國島距離台灣僅約112公里。為了應對中國迅速軍事崛起，日本近年大舉調整安全態勢，向西南部島嶼投入大量防務資源，包括新基地、雷達設施、電子戰能力、飛彈系統，在琉球群島部署射程200公里的12式反艦飛彈，同時著手研發射程更遠的改良型號並計畫在與那國島增設地對空飛彈部隊。

報導續指，日本擁有一系列極具戰略位置意義的美軍基地網絡，還有完善的基礎建設支持，對於遠離國土的美軍至關重要，麻省理工學院（MIT）安全研究專家海金博瑟姆（Eric Heginbotham）表示：「美國在亞洲其他地區，根本沒有像日本這樣的基地網絡。」戰略與國際研究中心（CSIS）2023年兵推報告則強調：「美國必須能夠使用駐日基地投入戰鬥行動」，特別點名沖繩嘉手納空軍基地（Kadena Air Base），以及即將駐紮的新型跳島海軍陸戰隊。

日本基地有助於美軍戰艦重新武裝，對於續航能力有限、耗油量極大的戰鬥機來說更是至關重要。若從日本跑道上起飛，飛行員能夠迅速往返台灣，把更多時間投入戰鬥，而不必耗在飛行上。如果少了日本的基地網絡，美國必須高度仰賴位於西太平洋、距離台灣2700多公里的關島，導致戰鬥機任務難以持續，即便有空中加油服務也是如此。航空母艦也是一個選項，但這些軍艦體積龐大、造價高昂又更容易遭受攻擊，因此美軍在衝突初期不太可能大量部署。

