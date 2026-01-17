示警「美台丙午條約」後果 粉專：台灣產業賠上未來

粉專示警，台灣送出半導體優勢，未來恐遭競爭對手如南韓三星超越，賠上未來。（路透）

台美關稅15％代價是5000億美元投資美國引發熱議，美國商務部長盧特尼克直呼必須讓川普高興，未兌現承諾「關稅可能高達100％」。粉專痛批政府喪事喜辦，示警台灣半導體優勢將喪失，不只矽盾弱化，還恐遭競爭對手反超，賠上未來，有如簽了喪權辱國的條約。

「美台『丙午條約』，至少我們還有音樂？」6.6萬追蹤的粉專「刺綠酸水」痛批，台灣外匯存底也才6000億美元，這波協議簽完直接少5000億美元！也不看看付出多少代價才勉強跟別人持平？政府喪事喜辦、罔顧民生，青鳥自娛自樂「只能說很會談、談得很好，下次不要談了！」

廣告 廣告

14萬追蹤的粉專「政客爽」直言，半導體供應鏈四成搬到美國會造成什麼後果？1.台灣半導體過去的強大在於高度集中的「聚落效應」，一旦核心產能分散，本土生產效率與經濟規模優勢將被攤平，難以維持過去的超高毛利（如台積電美國廠毛利僅8%、台灣廠卻有62%）。

2.台灣對美國的重要性降低，也造成「半導體矽盾」的防禦性弱化。3.可能會影響台灣半導體的競爭力：美國的電力、水利、人工與法規成本遠高於台灣，40％的產能移美，意味着台積電等企業必須承擔長期的成本壓力，為了支應在美的高昂投資（數千億美元）與營運成本，企業可能被迫縮減在台灣本土的研發投入或先進技術探索，給了競爭對手南韓在技術上反超的可能性，最後就是賠上未來。

網友表示「跪著也算談，勿嘴」、「這就是賣國，難怪軍購這麼激動」、「不想再努力了，再怎麼拼，錢也是給美國」、「台灣以後空洞化」、「一天到晚指著別人賣台，結果真正賣台的是自己」、「院長說我們打了全壘打」、「把台灣主要的優勢都賣掉還在傻笑。不是智缺是什麼」。

【看原文連結】