社交媒體成 ADHD 元兇？研究：打機無損專注力，玩 FB/ IG / TikTok 更容易分心

在這個「機不離手」的年代，家長最擔心的莫過於孩子沉迷電子產品會影響學業和專注力。然而，根據一項由瑞典和美國頂尖學府發布的最新研究，並非所有螢幕時間都生而平等。研究驚人地發現，打機或睇 YouTube 未必是問題所在，真正的「專注力殺手」原來是社交媒體。

社交媒體與專注力不足的「因果關係」

這項刊登於《Pediatrics Open Science》期刊的研究，由瑞典 Karolinska Institute（卡羅琳醫學院）與美國 Oregon Health & Science University（俄勒岡健康與科學大學）合作開展。研究團隊監測了超過 8,300 名美國兒童從 9 歲至 14 歲的成長數據。

研究結果顯示，長期使用社交媒體與兒童「注意力不集中症狀」的增加有顯著關聯，研究人員更進一步指出這可能存在因果關係。相比之下，研究並未發現玩電子遊戲或觀看電視、YouTube 與 ADHD 症狀有直接聯繫。

Karolinska Institute 的認知神經科學教授 Torkel Klingberg 解釋了當中的機制：「社交媒體帶來了持續不斷的干擾，例如訊息彈出和通知。甚至只是腦海中閃過『有沒有新 Message』這個念頭，就足以造成心理上的分心。」這種碎片化的資訊接收模式，會削弱大腦維持長時間專注的能力。

數據背後的隱憂：年齡越小，影響越大

研究數據揭示了兒童使用習慣的變化：

使用時間激增： 兒童每天使用社交媒體的時間，從 9 歲時的約 30 分鐘，急升至 13 歲時的 2.5 小時。

平均耗時： 受測兒童平均每天花 2.3 小時看片、1.5 小時打機，以及 1.4 小時在社交平台上。

ADHD 診斷率上升： 引用美國《National Survey of Children's Health》數據，兒童 ADHD 患病率已由 2003 年代的 9.5% 上升至近年的 11.3%，社交媒體的普及被認為是推手之一。

值得注意的是，這種負面影響不受家庭經濟背景或遺傳因素影響，意味著任何背景的孩子若過度沉迷社交媒體，都面臨同樣風險。

專家呼籲：嚴格執行年齡驗證

儘管 TikTok 和 Instagram 等平台規定最低使用年齡為 13 歲，但研究發現許多兒童在遠未達標前已頻繁使用。

該研究作者之一、博士後研究員 Samson Nivins 期望研究能推動改變：「這種早期且不斷增長的社交媒體使用現象，凸顯了對科技公司實施更嚴格年齡驗證機制的必要性。」

這項研究不僅為家長提供了管理孩子「螢幕時間」的新視角——或許我們該擔心的不是孩子在打機，而是他們不停滑動的手機動態牆。

