社交媒體禁令將上路！雪梨名校祭鐵腕 下令學生改「摺疊老人機」

澳洲雪梨一所知名私立學校宣布，明年起將禁止小學部學生使用智慧型手機，並要求家長改為替孩子購買諾基亞（Nokia）摺疊手機，以配合政府即將上路的「16歲以下社群媒體禁令」。

澳洲青少年社交媒體禁令將上路。（示意圖／Pixabay）

美國《紐約郵報》報導，這處位於雪梨的克瑞布魯克學校（Cranbrook School）表示，此舉是為因應政府對未滿16歲青少年限制使用社群平台的新規定，該規定將於10日正式生效。校長表示，「我們經常需要處理學生在往返校途中，不當使用智慧手機所引發的問題，尤其是搭乘公共運輸時。」

廣告 廣告

報導指出，目前該校規定，學生在校內不得使用手機，但三到六年級學生可在通勤時攜帶手機，然而，明年起，學生在上下學途中能使用的手機，必須限定為諾基亞（2660 Flip 4G）等品牌的翻蓋手機，售價皆不到約2千元台幣。

這項政策還有其他雪梨私立學校跟進，包括昆伍德女子學校（Queenwood）與平布爾女子學院（Pymble Ladies' College）此外，西雪梨地區80所天主教學校，也將從2026學年起全面禁止學生使用手機。

延伸閱讀

MLB/川普也懂棒球？ 呼籲將克萊門斯納入名人堂

尷尬！賈吉世足賽分組抽籤 螢幕卻播「要命失誤」全場看傻

MLB/比大谷翔平還會轟 國聯全壘打王和紅人互拋媚眼