社交減少老伯失智加劇 日照專業照顧夜間不遊走

（中央社記者曾以寧台北7日電）長年投身教育、退休後仍勤於自我成長的國富伯，在82歲確診失智症，且隨社交減少，症狀越來越嚴重；幸在日照中心照顧下，生活趨穩定，晚上不再遊走，大幅減輕太太的照顧壓力。

畢業於台南師專的國富伯，長年以教育為業，退休後也勤於自我成長，參與登山社團、日文學會與健康講座，平時也常做甩手運動、閱讀報紙、練習書法等，生活充實而愉快；但在77歲時逐漸出現失智症狀，82歲時確診為輕度失智。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，國富伯幾乎喪失所有生活交際，也漸漸對以往的嗜好失去興趣，個性變得十分黏人又沒安全感，幾乎24小時都不能離開太太身邊；他還開始出現遊走症狀，甚至晚上自己開門出去，曾走失了幾次，讓家人非常擔心。

在孫子的提醒下，國富伯的太太想起住處附近的伊甸日照中心，第一次參觀環境時，還處在失智初期、有點脾氣的國富伯相當抗拒，就這樣又回歸家人照顧；直到2024年，個性穩定了很多的國富伯，在5天的適應期後，終於願意留下來。

在日照中心裡，有專業的照顧團隊陪伴，固定時間上課、吃飯，和同儕相處，晚上回家就能洗澡、睡覺，讓國富伯的生活穩定許多，不僅白天有地方照顧，晚上也不再出現遊走，太太的壓力指數大幅下降，為自己建立新的生活節奏，讓家庭重新獲得平衡。

根據衛生福利部資料，目前國內65歲以上失智人口約35萬人，推估在2041年將達68萬人。失智症者因疾病影響，會產生不同的情緒、認知等障礙，容易導致多種併發症及失能引起的身體機能退化，面對各自相異的症狀及疾病進程，照顧者只能靈機應變、疲於照顧。

「養大一個孩子需要全村之力，照顧老人也需要整個社會同行」，伊甸基金會透過新聞稿表示，當台灣社會越來越老，需要專業支援。基金會在日照中心照顧近400名長輩，並提供超過4萬人次的長輩營養餐食服務；呼籲大眾定期捐款支持，挹注「老人照顧服務計畫」，用心敲敲長輩的心門。（編輯：吳素柔）1141107