社交王！高市早苗G20峰會「與義總理相擁」 跟李強零互動…

2025年11月22日，高市早苗在G20峰會，與義大利總理梅洛尼相擁。路透社



據日本媒體今天（11/23）報導，日本首相高市早苗22日出席G20峰會，與各國領袖熱切交流，甚至與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）相互擁抱，但卻跟中國國務院總理李強「零互動」。

據《日刊體育》報導，日本首相高市早苗為了出席二十國集團（G20）領袖峰會，正在南非進行訪問，峰會首日（11/22）她熱情與多國領袖寒暄，不僅面帶微笑與南韓總統李在明握手，也與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）相互擁抱。

廣告 廣告

不過，高市未與中國國務院總理李強互動，各國領袖拍攝合照時，她與李強相距數公尺，沒有任何交談。《產經新聞》則指出，兩人在合照之前，疑似有一瞬間「眼神交會」。

2025年11月22日，高市早苗在G20峰會與多國領袖互動，但全程與中國國務院總理李強無交流。路透社

日本政府相關人士透露：「在時間緊迫，且中國態度不積極的情況下，雙方接觸很困難。」

與高市共同出訪的內閣官房副長官尾崎正直，於峰會首日的晚間，接受記者訪問，外界相當關注，高市與多國領袖深入交流，但卻與李強「零互動」，對此，尾崎表示：「本來就不是需要特別安排的事項，目前一切未定。」

尾崎說明，高市此行除了出席G20峰會之外，還有其他雙邊會談等行程，安排相當緊湊。

報導指出，高市這次互動的國家或組織代表包括：土耳其、愛爾蘭、南韓、芬蘭、法國、越南、歐盟（EU）與世界衛生組織（WHO）等。

更多太報報導

高市早苗支持度不受中國發怒影響 年輕世代極度讚賞日本首位女首相

外國人「最愛韓式料理」排名出爐！ 第一名不是泡菜、韓式拌飯

南韓軍營成整形聖地！醫美狂推「拉皮、整牙」保養品賣爆 軍醫院也撩下去