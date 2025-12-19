社交生活「最燒錢城市」排名出爐！前15名一次看

生活中心／李明融報導

在物價齊漲的時代，只要走出家門處處都是開銷，根據《Time Out》雜誌最新調查，南韓首都首爾被當地居民評為全球社交成本最高的城市，僅 30% 受訪者認為外食價格合理。挪威首都奧斯陸則在餐廳消費上最讓民眾感到吃力，僅有 24% 的人認為負擔得起；而英國倫敦則成為全球夜生活最貴的地點，僅 16% 居民對夜晚娛樂開銷表示滿意。

社交生活好燒錢！全球「最貴城市」排名曝光...首爾奪冠、倫敦夜生活最痛

倫敦雖娛樂高昂，卻有超過八成民眾認為藝術文化活動極為經濟實惠。（示意圖／民視新聞資料照）有趣的是，部分高物價城市也展現出親民的一面，如倫敦雖娛樂高昂，卻有 83% 民眾認可其藝術文化活動極為經濟實惠。相較之下，哥倫比亞的麥德林與波哥大被評為全球社交負擔最輕的城市，逾九成居民認為喝咖啡、外食既便宜又實惠。令人意外的是，中國的北京與上海也躋身低消費榜單，在欣賞戲劇等文藝活動的花費上受到當地人肯定。

廣告 廣告

社交生活好燒錢！全球「最貴城市」排名曝光...首爾奪冠、倫敦夜生活最痛

調查核心在於衡量民眾對「外出社交」的心理負擔，排名也顯示了各國社交文化的成本差異。（示意圖／民視新聞資料照）

值得注意的是，這項針對全球 100 多個城市的調查，核心在於衡量民眾對「外出社交」如餐飲、酒吧、音樂與藝術活動的心理負擔，並不包含住房租金、食品雜貨等剛性生活支出。這份名單揭示了各國社交文化的成本差異，對於熱愛城市生活的民眾來說，無疑是未來定居或旅遊的重要物價指標。

全球生活成本最低的15座城市：



1.哥倫比亞麥德林（Medellín）



2.哥倫比亞波哥大（Bogotá）



3.中國北京（Beijing）



4.美國紐奧良（New Orleans）



5.義大利拿坡里（Napoli）



6.越南河內（Hanoi）



7.泰國清邁（Chiang Mai）



8.中國上海（Shanghai）



9.秘魯利馬（Lima）



10.印尼雅加達（Jakarta）



11.南非約翰尼斯堡（Johannesburg）



12.泰國曼谷（Bangkok）



13.阿聯酋阿布達比（Abu Dhabi）



14.智利聖地牙哥（Santiago）



15.南非開普敦（Cape Town）



從亞洲的繁忙首都到歐美的娛樂之都，出門社交的代價大不相同。這種橫跨全球的開銷落差，正赤裸裸地展露了不同城市間，民眾所面臨的生存壓力與生活品質差異。

原文出處：社交生活好燒錢！全球「最貴城市」排名曝光...首爾奪冠、倫敦夜生活最痛

更多民視新聞報導

春節前後恐有「規模6↑地震」？氣象署回應了

爸爸LINE帳號被刪！意外「掉出千顆洋蔥」惹哭網

全台轉有雨「高山降雪」機會增！降雨熱區「一片通紅」

