社交、情緒困難！蘇格蘭43%學童列特殊需求 20年增8倍引關注

蘇格蘭官方統計數據顯示，該國學童被列為有額外支援需求（ASN）的比例創下歷史新高，今年共有29萬9445名兒童被歸類為ASN，相當於全體學生的43%，較去年增加2.5個百分點。這一比例是英格蘭特殊教育需求學生比例（19.6%）的兩倍以上。

蘇格蘭學童 被列為有額外支援需求的比例創下歷史新高。 （示意圖／unsplash）

英媒《每日電訊報（The Telegraph）》10日報導，自2004年一項新法律推動將兒童留在主流學校就讀以來，被記錄為需要額外支援的學生人數已增加8倍。2015年時，蘇格蘭僅有約15萬名兒童（佔22.5%）被記錄有額外需求，但過去10年間這一數字幾乎翻倍。官方提醒，記錄方式的改變以及對學生需求認識的提高，可能放大了統計數字。

數據顯示，最常見的單一原因是「社交、情緒或行為困難」，超過7萬7400名兒童屬於此類別，其中男孩約占三分之二。各種形式的學習困難或障礙（包括閱讀障礙）約占整體數字的11.2萬人，自閉症譜系障礙影響超過4.1萬名學生，近3.2萬名兒童正經歷「家庭問題」。此外，英語作為第二語言也是主要原因之一，影響超過6.1萬名兒童。部分ASN學童會被列入多個類別。

只有五分之一的主流學校設有專門設施提供額外支援。 （示意圖／unsplash）

蘇格蘭兒童服務聯盟（SCSC）發言人表示，雖然越來越多兒童和青少年被識別為有ASN，但這是在教師（包括專業教師）、支援人員和資源日益缺乏的背景下發生。該發言人指出，目前的情況不可持續，不僅讓數千名兒童和青少年失望，也影響其他學生、教師和支援人員。今年稍早進行的官方審計發現，只有五分之一的主流學校設有專門設施提供額外支援。

在出席率方面，2024至2025學年的整體出席率為91%，較前一年的90.3%略有改善，但仍低於新冠疫情前通常約93%的水準。來自最貧困背景的學生出席率更差，最低社經群體僅87.6%，而最不貧困群體則達94%。近三分之一的學生缺席率達10%或以上，相當於至少缺席19個完整上課日。

蘇格蘭學童 被列為有額外支援需求的比例創下歷史新高。 （示意圖／unsplash）

蘇格蘭教育部長吉爾魯斯（Jenny Gilruth）表示，看到出席率改善以及讀寫和算術能力都在提高令人鼓舞。她指出，教師總數增加63人至5萬3475人，反映政府對教育人力的投資。蘇格蘭政府發言人表示，部長們明確表示所有兒童和青少年都應獲得所需支援，今年將再投資2900萬英鎊（約12億元新台幣）支援ASN人力，此外地方政府在2023至2024年度於ASN的支出已創紀錄超過10億英鎊（約415億元新台幣）。

格拉斯哥市議會融合教育負責人坎貝爾（Carole Campbell）博士表示，ASN與出席率不佳之間的聯繫是複雜的，但可能產生長期影響。她指出，如果需求未得到滿足，情況可能會逐漸惡化，會看到對出席率和心理健康等方面的影響，而且會對兒童和青少年離開教育體系後的人生結果產生深遠影響。

