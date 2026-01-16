社交E人兼送禮達人！高市用義語唱生日快樂歌、送三麗鷗周邊 梅洛尼眼神發亮

日本首相高市早苗（右）1月16日在首相官邸歡迎來訪的義大利總理梅洛尼，在會談後的聯合記者會送上一個禮物籃。路透社



義大利總理梅洛尼訪問日本，16日會見首相高市早苗，兩人舉行會談並共進午餐。高市為前一天歡度49歲生日的梅洛尼送上生日蛋糕，在午宴用義大利語唱生日快樂歌，還送她一籃裝滿三麗鷗週邊商品的大禮包，讓梅洛尼開心不已。

梅洛尼15日生日當天搭機抵達日本，根據社群平台上的照片，她帶著女兒同行，但當天沒有公開行程。

高市16日在首相官邸舉行歡迎儀式，迎接梅洛尼到訪，兩人再度熱情擁抱。去年11月，高市赴南非出席20國集團（G20）峰會，初次見到梅洛尼就敞開雙臂向對方走去，略顯驚訝的梅洛尼也隨即接受高市的熱情擁抱，隔月義大利政府便宣布梅洛尼將訪問日本。

日本首相高市早苗（藍衣）1月16日在官邸迎接到訪的義大利總理梅洛尼，兩人熱情擁抱。美聯社

綜合日媒報導，兩人會談後舉行聯合記者會，高市送上一個籃子，裝有明年橫濱花博（2027年国際園芸博覧会）吉祥物Tunk Tunk（トゥンクトゥンク）與三麗鷗聯名的週邊商品。梅洛尼看到禮物籃時眼睛發亮，顯然相當喜歡。

除了禮物籃，高市還送梅洛尼一對用江戶玻璃（江戸切り子）做的耳環，作為生日禮物。高市在X平台推文，直呼梅洛尼的名字表示「我將和喬治亞（Giorgia）一起努力，解決國際社會面臨的各種問題」。

高市的送禮品味也在社群博得好評，網友認為她特地依據梅洛尼的喜好挑選禮物，非常細心周到。有網友說「這個選擇太棒了」、「她的女兒會很高興」，還有人開玩笑說「看來母女倆會為了禮物吵架」。

梅洛尼對日本動漫的喜愛眾所周知，據稱她的女兒是三麗鷗的粉絲。2024年，時任日本首相岸田文雄就曾送梅洛尼一本Hello Kitty特別版的日義／義日雙語辭典。

高市和梅洛尼會談後發表共同聲明，雙方同意加強在經濟安全領域的合作，包括關鍵礦物的供應鏈，並成立一個新的航太領域合作諮詢機構。

