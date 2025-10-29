社企世界論壇登場 50國齊聚推動永續交流
全球規模最大的社會企業盛會「社會企業世界論壇」，29日在台北松山文創園區開幕，為期兩天，吸引超過50個國家的專家齊聚，共同推動永續議題和國際交流。
全球規模最大的社會企業盛會「社會企業世界論壇」，29日在台北松山文創園區開幕，來自超過50個國家的社會創新者，企業領袖有影響力的投資人，和政策制定者齊聚一堂，展開為期兩天的跨界對談。
品牌總監林志勳：「一直秉持我們當一個，永續ESG的轉譯者的角色，其實我們可以看到，在這樣子的國際場合，可以有很多來自世界各地的，一些社會企業帶著不同的解方，想要來解決大家共同擁有的社會。」
品牌總監林志勳表示，塑膠在世界各地的汙染，是大家有目共睹的，所以推出ESG倡議與永續生活平台，結合他們當地才會有的經驗和故事，去解決永續及地球汙染，是一個重要的議題。
也希望透過這次的論壇活動，可以將國外的資訊，帶給更多的民眾，共同推動永續議題和國際交流。
