社內畫馬 百餘幅各具特色

台南市新市區社內社區萬馬奔騰，發動大小居民一起畫馬，畫出一百多幅，有白馬有河馬，模樣十分討喜，還有孿生兄弟畫出最俊的馬。里長魏千富表示，由猴年開始讓大家畫十二生肖，到明年就滿一輪，接著將畫廿四節氣，讓畫融入社內的日常。

南科迎曦湖就在社內社區，南科產值成為各科學園區之首，猶似萬馬奔騰，適逢馬來將到，社內廣發畫板讓學校、社區一起來畫馬。魏千富表示，流經風景甲天下的桂林和陽朔間的漓江，江畔有知名的九馬畫山，這是一座九峰相連、高高聳立的大石山，是漓江山水的經典景觀，不論是站在江岸遠望，或乘坐竹筏到山下欣賞，石壁上色彩斑斕，猶如畫有九匹駿馬，可見馬相當受歡迎的。

至一月底社內的畫馬告一段落，二日還有親子將所畫的馬送到社內活動中心，中心內擺滿了各式各樣的馬，不只畫白馬，還有人畫河馬，逗趣的模式令人莞爾。此外，還有人畫出像龍的馬，要展現的就是龍馬精神，每幅創作的畫，各有各的深意。

魏千富表示，年年畫生肖很受青睞，除了在社區做裝飾外，也將應邀到新市火車站展出，讓來往新市的旅客們慢下腳步欣賞馬畫，也分享馬到成功、馬上幸福的祝福語。