社助法「斷崖式」補助讓弱勢不敢就業 石崇良：修法調整

衛福部長石崇良表示，財劃法修法後，中央可支配預算減少，未來需中央與地方共同合作，才能讓社救法修法定案。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕「社會救助法」已15年未大幅修正，修法方向近來引發討論，對此衛福部長石崇良今(13日)表示，外界關心的「斷崖式」補助中斷問題，在修法中已做調整，至於民團建議改採自述收入，實務上仍有查證困難，相關作法還在討論中；他也強調，社救法修法仍須考量整體財務影響，特別是財劃法修法後，中央可支配預算減少，未來需中央與地方共同合作，才能讓社救法修法定案。

民團質疑，衛福部社救法修法版本仍維持虛擬收入、家戶合計等爭議規定，僅小幅調整家暴婦女福利門檻，未回應制度性問題，現行制度下，低收及中低收入戶一旦收入超過最低生活費，補助可能一次全失，形成「斷崖式福利」，反而讓弱勢族群不敢就業、陷入貧窮循環。也有立委質疑，社救制度長期低估貧窮人口，修法若僅微調，難以真正改善問題。

石崇良今出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」，會前接受媒體聯訪時回應，社救法目前仍在最後修訂階段，尚未完全定案，針對民團主張以「自述收入」取代「虛擬收入」，目前仍在討論如何在兩者之間取得平衡。

石崇良說明，若民眾能提出稅單，收入狀況相對清楚，但對於無法舉證收入來源者，過去實務上仍以「虛擬收入」方式估算。至於改採自述收入，地方主管機關與地方政府普遍反映，在實務查證與稽核上有一定困難，因此仍需審慎評估，不過，衛福部目前正討論是否在虛擬收入的計算上「從寬認定」，避免福利門檻過於嚴格，希望能讓更多有需要的人取得社會救助資源。

針對外界關切的「斷崖式補助」問題，石崇良表示，新版修法已朝向調整方向，會給予民眾一定的緩衝時間。他強調，政策目標是「扶貧自立」，並非民眾一有收入就立刻中斷所有補助，因此未來不會出現新版修法已朝向調整方向的情況。

至於社救法修法草案是否能在年底前送進立法院，石崇良坦言，衛福部年底前待審法案相當多，包括組織法、人工生殖法及身心障礙權利保障相關法案，累積已有7、8部，加上社救法修法仍涉及執行面、地方溝通及整體財務影響評估，並須一併考量財劃法帶來的影響，需中央與地方共同合作後才能定案，衛福部會「盡量努力」，希望能在下個會期送交立法院審議。

